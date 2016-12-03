Рустэм Хамитов: У нас своя ниша и мы ее должны застолбить

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава Башкирии рассказал, почему за Уфой должна быть закреплена тема развития малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Вчера, 2 декабря в Уфе завершился второй форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. По мнению главы Башкирии уфимский форум не конкурент уже сформировавшимся форумам, которые проходят на просторах нашей Евразии. Если говорить о России, то это Санкт Петербургский, Дальневосточный или Сочинский форумы. Как сказал Хамитов «у нас своя ниша и мы должны ее застолбить».