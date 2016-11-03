В Уфе планируют построить десять новых высоток

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В микрорайоне Затон также появится паркинг на 1600 автомобилей.

Фото: пресс-служба уфимского горсовета

Строительство новых 10- и 25-этажных высоток планируется вести на территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского. Публичные слушания по проектам планировки и межевания готовящейся к комплексной застройке территории прошли накануне в микрорайоне Затон, сообщает пресс-служба Уфимского горсовета.

Здесь также планируется строительство школы на 1200 учеников, детского сада на 340 мест и спортивной площадки. Будущие жильцы смогут оставлять свои автомобили на подземных, многоуровневых и наземных паркингах. С учетом имеющихся сегодня на территории микрорайона парковок их общая вместимость составит 2600 машин.

Объём жилищного строительства на данной территории составит более 133 тысяч квадратных метров. В настоящее время в уже расположенных на территории микрорайона домах живут 2800 человек. Предполагается, что после окончания строительства новых домов численность населения составит здесь 7 300 человек. Однако фактически она может оказаться больше. Проектировщики высчитывали численность населения, исходя из обеспеченности жильём по 30 квадратных метров на человека.

– В действительности мы таких показателей в Уфе не наблюдаем. Скорее всего численность населения в микрорайоне будет больше предполагаемой. Тем более что в Затоне жильё будут приобретать не самые состоятельные граждане, – прокомментировал председатель комиссии по проведению публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности депутат Павел Васильев.

В слушаниях приняли участие 90 жителей Уфы. Из них 8 пожелали озвучить своё мнение о предложенном проекте публично. Все выступившие высказались в поддержку проекта. Кроме того в адрес городских властей был высказан ряд пожеланий по развитию инфраструктуры культурного досуга в Затоне. Микрорайону явно не хватает мест, где взрослые и дети могли бы с интересом либо с пользой проводить свободное время – кинотеатров, кружков, студий творческого развития детей. Как пояснила глава администрации Ленинского района Альбина Юсупова, планы по строительству и открытию таких учреждений уже имеются.