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3 ноября, четверг
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ПУЛЬС
В Уфе планируют построить десять новых высоток// 03.11.2016
В микрорайоне Затон также появится паркинг на 1600 автомобилей.
Фото: пресс-служба уфимского горсовета
Строительство новых 10- и 25-этажных высоток планируется вести на территории, ограниченной переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемой улицей южнее дома 225 по улице Ахметова, планируемой улицей западнее улицы Пожарского. Публичные слушания по проектам планировки и межевания готовящейся к комплексной застройке территории прошли накануне в микрорайоне Затон, сообщает пресс-служба Уфимского горсовета.
Здесь также планируется строительство школы на 1200 учеников, детского сада на 340 мест и спортивной площадки. Будущие жильцы смогут оставлять свои автомобили на подземных, многоуровневых и наземных паркингах. С учетом имеющихся сегодня на территории микрорайона парковок их общая вместимость составит 2600 машин.
Объём жилищного строительства на данной территории составит более 133 тысяч квадратных метров. В настоящее время в уже расположенных на территории микрорайона домах живут 2800 человек. Предполагается, что после окончания строительства новых домов численность населения составит здесь 7 300 человек. Однако фактически она может оказаться больше. Проектировщики высчитывали численность населения, исходя из обеспеченности жильём по 30 квадратных метров на человека.
В слушаниях приняли участие 90 жителей Уфы. Из них 8 пожелали озвучить своё мнение о предложенном проекте публично. Все выступившие высказались в поддержку проекта. Кроме того в адрес городских властей был высказан ряд пожеланий по развитию инфраструктуры культурного досуга в Затоне. Микрорайону явно не хватает мест, где взрослые и дети могли бы с интересом либо с пользой проводить свободное время – кинотеатров, кружков, студий творческого развития детей. Как пояснила глава администрации Ленинского района Альбина Юсупова, планы по строительству и открытию таких учреждений уже имеются.
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