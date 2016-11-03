В Башкирии сократились объемы строительства индустриального жилья

Наталья КУЗНЕЦОВА

Количественные показатели остались те же, но индустриальным способом строят меньше.

Фото: Наталья Кузнецова

В Башкирии объемы строительства жилья индустриальным способом в этом году сократились. Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя госкомстроя республики Николай Гавва на межрегиональной конфренции "Рынок недвижимости: выход из кризиса". При этом он отмечает, что общий объем жилищного строительства запланирован на уровне прошлого года.

- В прошлом году мы ожидали 2,6 миллиона квадратных метров жилья, в этом году мы ожидаем в этих же пределах, - сообщил Гавва. -Хотя за 9 месяцев у нас 93,4 % от объема прошлого года, и сейчас эти показатели возрастают, это не совсем точно отражает положение дел на рынке жилищного строительства. Здесь огромное влияние оказывает большой задел строительства жилья подрядным способом и индивидуальное жилищное строительство. Объективные показатели - это то, что объемы строительства сократилось. От них никуда не уйдешь.