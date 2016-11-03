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3 ноября, четверг
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ПУЛЬС
В Башкирии построят частный приют для пенсионеров и инвалидов// 03.11.2016
Правительство заключит концессионное соглашение на строительство пансионата.
Фото: pixabay.com
Правительство Башкирии планирует объявить конкурс, по итогам которого заключит концессионное соглашение по инвестиционному проекту «Создание негосударственного пансионата стационарного социального обслуживания для пожилых и инвалидов». Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития. Приют будет построен в деревне Ирсаево Мишкинского района.
В министерстве уточняют, что концессионное соглашение будет заключено на 25 лет. Общий объем инвестиций составит 5 млн руб. Другие подробности пока не раскрываются.
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