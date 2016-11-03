|
3 ноября, четверг
|
ПУЛЬС
В Башкирии ЭСКБ направила 1500 исков в суд на должников// 03.11.2016
Общая сумма исков - 990 миллионов рублей.
ООО «ЭСКБ» (дочка АО «ЭСК РусГидро») за 9 месяцев текущего года направила в суд 1 480 исков о взыскании потребительской задолженности, сообщили в компании. Общая сумма предъявленных требований - 990 млн руб. По состоянию на 1 октября, суды уже вынесли решения по одной тысяче исков на сумму 486 млн руб.
Дебиторская задолженность перед компанией составляет 3,8 млрд руб, большая часть этой задолженности – 1,17 млрд руб - приходится на долю предприятий ЖКХ, УК и ТСЖ, еще 333 млн руб задолжали предприятия промышленности, 73 млн руб – сельского хозяйства, 410 млн руб – сетевые компании.
ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ») — гарантирующий поставщик по реализации электрической энергии на территории Башкирии. Общая площадь обслуживаемой территории составляет более 145 тыс км². Доля ООО «ЭСКБ» на розничном рынке электроэнергии в регионе – 54%. Компания обслуживает 1 млн 400 тысяч физических и 50 тысяч юридических лиц.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе ученые куриный помет превратили в корм для рыб
03.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Передача детского телеканала «Тамыр» вышла в финал «ТЭФИ – Регион»
03.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии ЭСКБ направила 1500 исков в суд на должников
03.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии семье убитого мешком сахара мужчины выплатят миллион
03.11.2016 // ПЕРСОНА
Олег Попов скончался на гастролях в Ростове-на-Дону
03.11.2016 // ПЕРСОНА
Уфимский преподаватель химии удостоен звания «Народный учитель России»
5-Я КОЛОНКА
Бывший министр молодежной политики и спорта Башкирии Рамиль Хисаметдинов рассуждает о строительстве мечети Ар-рахим.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте