В Башкирии ЭСКБ направила 1500 исков в суд на должников

Ольга КОРЗИК

Общая сумма исков - 990 миллионов рублей.

ООО «ЭСКБ» (дочка АО «ЭСК РусГидро») за 9 месяцев текущего года направила в суд 1 480 исков о взыскании потребительской задолженности, сообщили в компании. Общая сумма предъявленных требований - 990 млн руб. По состоянию на 1 октября, суды уже вынесли решения по одной тысяче исков на сумму 486 млн руб.

Дебиторская задолженность перед компанией составляет 3,8 млрд руб, большая часть этой задолженности – 1,17 млрд руб - приходится на долю предприятий ЖКХ, УК и ТСЖ, еще 333 млн руб задолжали предприятия промышленности, 73 млн руб – сельского хозяйства, 410 млн руб – сетевые компании.

ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ») — гарантирующий поставщик по реализации электрической энергии на территории Башкирии. Общая площадь обслуживаемой территории составляет более 145 тыс км². Доля ООО «ЭСКБ» на розничном рынке электроэнергии в регионе – 54%. Компания обслуживает 1 млн 400 тысяч физических и 50 тысяч юридических лиц.