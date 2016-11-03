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ПУЛЬС

В Башкирии ЭСКБ направила 1500 исков в суд на должников

Ольга КОРЗИК // 03.11.2016
Общая сумма исков - 990 миллионов рублей.

ООО «ЭСКБ» (дочка АО «ЭСК РусГидро») за 9 месяцев текущего года направила в суд 1 480 исков о взыскании потребительской задолженности, сообщили в компании. Общая сумма предъявленных требований - 990 млн руб. По состоянию на 1 октября, суды уже вынесли решения по одной тысяче исков на сумму 486 млн руб.

Дебиторская задолженность перед компанией составляет 3,8 млрд руб, большая часть этой задолженности – 1,17 млрд руб - приходится на долю предприятий ЖКХ, УК и ТСЖ, еще 333 млн руб задолжали предприятия промышленности, 73 млн руб – сельского хозяйства, 410 млн руб – сетевые компании.

 ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ») — гарантирующий поставщик по реализации электрической энергии на территории Башкирии.  Общая площадь обслуживаемой территории составляет более 145 тыс км². Доля ООО «ЭСКБ» на розничном рынке электроэнергии в регионе – 54%. Компания обслуживает 1 млн 400 тысяч физических и 50 тысяч юридических лиц.

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