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ПУЛЬС

«Платон» поднимет цены в два раза

Константин КЛИМОВ // 03.11.2016
Проезд для большегрузов по российским дорогам подорожает.

СМИ сообщают о повышении цен на проезд для грузового транспорта массой более 12 тонн. Сейчас стоимость проезда составляет 1,53 рубля за один километр, с февраля цена поднимется до 2,6 рубля, а со второго полугодия 2017 года -  до 3,06 рубля.

- До нового года было принято решение продлить тестовый режим работы этой системы в полтора рубля на некий период, чтобы убедиться, что система работает нормально, — рассказал министр транспорта России Максим Соколов на открытии нового моста в Уфе 7 октября. — Она работает. Сегодня в бюджет России поступило более 14 млрд руб, насчитывается около 700 тыс пользователей этой системы

Изначально планировалось, что один километр будет стоить 3,73 рубля, но после массовых протестов дальнобойщиков плату заморозили на отметке 1,53 за километр. При этом владельцы большегрузов получают компенсацию средств, потраченных на оплату проезда в виде вычета из транспортного налога, который собственники автомобилей оплачивают в регионах. Проще говоря, если система «Платон» заработает запланированные 45 млрд рублей в федеральный бюджет, то региональные бюджеты потеряют именно эту сумму.

Эксперты выражают беспокойство из-за повышения цен на проезд. Транспортные компании вряд ли захотят платить за проезд из своего кармана и поднимут цены на перевозку грузов. Если сейчас стоимость доставки груза по России составляет около 35 рублей за километр, то во втором полугодии 2017 года она может увеличиться вдвое.

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