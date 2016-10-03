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ПУЛЬС
«Газпром нефтехим Салават» преобразовали, поменяв одну букву// 03.10.2016
Из ОАО предприятие превратилось в ООО.
Фото: angi.ru
Открытое акционерное общество «Газпром нефтехим Салават» прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, сообщили в пресс-службе компании. Запись о создании нового юридического лица в Единый реестр юридических лиц внесена 1 октября.
Как рассказал Медиакорсети директор офиса федерального финансового омбудсмена в Башкирии Валерий Шарипов, в настоящее время "это общая практика".
- Сейчас многие акционерные общества отказываются от своего статуса акционерных обществ, потому что в условиях нынешней конкуренции полностью раскрывать информацию невыгодно: акционерные общества обязаны полностью раскрывать свою отчетность, но такого требования нет у общества с ограниченной ответственностью и отследить их хозяйственную деятельность нельзя, - сказал эксперт.
ООО «Газпром нефтехим Салават» – крупнейший в России производитель комплексов нефтепереработки и нефтехимии. Осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья. Предприятие производит бензины, дизельное топливо, керосин, сжиженные газы, бутиловые спирты, аммиак, полистирол и т.д.
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