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ПУЛЬС

В Москве откроется «Торговый Дом Башкортостан»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 03.10.2016
Свою продукцию столичным жителям будут продавать крупные производители республики.

Фото: официальная группа в ВК

7 октября в Москве в оптово-продовольственном центре «Фуд Сити» состоится открытие «Торгового Дома Башкортостан». Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

В числе желающих реализовывать свою продукцию в Москве - крупнейшие производители Башкирии: Уфимский молочно-консервный комбинат, «Карламанский продукт», предприятие «Пищепром», СПК «Миякинка», совхоз «Рощинский», Центр апитерапии и пчеловодства и предприятия малого бизнеса.

Как отмечают организаторы, проект также нацелен на выстраивание логистических цепочек, организацию встреч и контрактов оптовой торговли продукции Башкирии, как в России, так и за ее пределами. 

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