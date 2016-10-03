СМИ: «Роснефть» может купить «Башнефть» без торгов

Ольга КОРЗИК

Ориентировочная сумма сделки - около 325 миллиардов рублей.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня в правительстве обсуждается два варианта приватизации госпакета «Башнефти» (50,08% уставного капитала), сообщает «Коммерсантъ».

Первый вариант предполагает, что инвестконсультант «ВТБ Капитал» в течение недели опросит претендентов на пакет о том, сколько они готовы заплатить за него. Второй вариант, который собеседники издания считают наиболее вероятным, предполагает продажу компании без торгов «Роснефти». При любом варианте ожидается, что бюджет получит около 325 млрд руб. Кроме «Роснефти» такую же сумму может заплатить ЛУКОЙЛ, но компания считает эту цену слишком высокой.

- Другие претенденты — "Татнефть", "Русснефть", РФПИ с партнерами, фонд "Энергия" Игоря Юсуфова, ННК, Антипинский НПЗ и малоизвестный "Татнефтегаз" — всерьез в расчет не принимаются, - отмечает издание.

Сделка по продаже госпакета может произойти в ближайшее время.

Напомним, что изначально приватизировать пакет «Башнефти» планировалось в сентябре-октябре этого года. Однако в августе премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение отложить продажу госпакета на неопределенный срок. В эти выходные на форуме в Сочи он сообщил о том, что компания будет приватизирована в текущем году.