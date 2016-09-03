В Уфе на базе аграрного университета открылась «Школа сыровара»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

На итальянской мини-сыроварне, можно производить такие сыры, как рикотта и моцарелла

Фото: пресс-службы главы Башкирии

В Уфе на базе факультета пищевых технологий Башкирского государственного аграрного университета (БГАУ) открылась «Школа сыровара». С перспективным проектом в области импортозамещения ознакомился глава Башкирии.

Здесь установлена итальянская мини-сыроварня, рассчитанная на 120 л молока. На этом оборудовании можно производить как мягкие и полутвёрдые сыры (рикотта, моцарелла, качотта, примо сале), так и твёрдые сорта сыров.

В «Школе сыровара» студенты смогут ознакомиться с технологией производства различных видов сыров, получить практические навыки лаборанта, сыродела, технолога, разобраться в экономике этого процесса. Также здесь будет проводиться обучение и повышение квалификации фермеров, руководителей молочных предприятий и тех, кто хочет открыть своё дело. В настоящее время уже налажено производство мягких сыров быстрого созревания с небольшим сроком хранения. Мощность цеха – до 100 кг сыра в смену. Выпускаемую продукцию можно будет приобрести в магазинах республики, так что начинающие сыроделы получат оценки не только преподавателей, но и потребителей.

Рустэм Хамитов провел дегустацию различных сортов сыра. По его мнению, для массового развития этого направления необходимо наладить выпуск отечественного оборудования. В цехе по производству сыра он ознакомился с возможностями российского аналога мини-сыроварни, обладающего большей производительностью при меньшей стоимости.