До закрытия окна осталось секунд: Закрыть
6 февраля, понедельник
ПУЛЬС

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов

Разиф АБДУЛЛИН // 03.02.2017
Риски, что не будет достигнута инфляция в 4 %, сохраняются, считают в ЦБ.

Совет директоров Банка России сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых, сообщается на официальном сайте Банка России.

При этом в официальном сообщении отмечается, что риски того, что инфляция в 2017 году не достигнет целевого уровня 4%, сохраняются при снижении инфляционных рисков на среднесрочном горизонте.

- По оценке на 30 января, годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года, - отметили в Банке России, добавив, что годовая инфляция продолжает снижаться.

- По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовая инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем, - заявили в ЦБ. - В то же время риски того, что инфляция в 2017 году не достигнет целевого уровня 4%, сохраняются при снижении инфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Инерция инфляционных ожиданий и уменьшение склонности к сбережению домашних хозяйств могут помешать закреплению инфляции на траектории, ведущей к цели, после прекращения действия временных факторов.

Центробанк в своем пресс-релизе подчеркнул, что внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность остается на высоком уровне, что может оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

04.02.2017
Тариф в системе «Платон» вырастет с апреля
С 15 апреля заканчивается льготный период.

03.02.2017
Льготное детское питание в Башкирии: вопросов больше, чем ответов
Чиновники прокомментировали ситуацию с отсутствием льготного детского питания в аптеках Уфы.

03.02.2017
В Башкирии хотят снизить число абортов до 14 тысяч в год
Такого показателя планируют достичь к 2020 году.

03.02.2017
В Башкирии в этом году под программу капремонта попадет более тысячи домов
Об этом рассказали в пресс-службе Регионального оператора.

02.02.2017
Башкирия получит 30 миллионов рублей на развитие ЕГЭ
Документ подписал Дмитрий Медведев.

02.02.2017
В уфимской Черниковке построят 25-этажные дома
В администрации Орджоникидзевского района Уфы прошли публичные слушания.

01.02.2017
В Башкирии увеличилась стоимость набора социальных услуг
С 1 февраля эта сумма составит 1048,97 руб.

01.02.2017
В Башкирии с 1 февраля у 855 тысяч пенсионеров увеличатся пенсии
Это коснется только неработающих пенсионеров.

01.02.2017
Стало известно, как будут выглядеть банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Решение об оформлении новых банкнот принял банк России.

01.02.2017
Башкирия планирует продать свое имущество в Татарстане
Республика пополнила план приватизации госимущества.

01.02.2017
Жилой комплекс «Искра» в Уфе скоро сдадут полностью
Застройщик соблюдает сроки сдачи квартир.

01.02.2017
Башкирия простила более 100 миллионов долгов «Башптицепрому»
Предприятие объявило себя банкротом в 2009 году.

01.02.2017
Салават Сагитов: На рынке труда не хватает рабочих рук
С 13 по 17 февраля 2017 года в Уфе состоится II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

01.02.2017
В Башкирии на парки в небольших городах потратят 22,6 млн рублей
Дмитрий Медведев подписал постановление о финансовой поддержке мест массового отдыха людей.

01.02.2017
«Башспирт» готов потратить на рекламу почти 1,7 миллиона
Победителя конкурса отберут 8 февраля.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе на детской площадке огромная ветка рухнула под тяжестью снега

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"