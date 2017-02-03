Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов

Разиф АБДУЛЛИН

Риски, что не будет достигнута инфляция в 4 %, сохраняются, считают в ЦБ.

Совет директоров Банка России сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых, сообщается на официальном сайте Банка России.

При этом в официальном сообщении отмечается, что риски того, что инфляция в 2017 году не достигнет целевого уровня 4%, сохраняются при снижении инфляционных рисков на среднесрочном горизонте.

- По оценке на 30 января, годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года, - отметили в Банке России, добавив, что годовая инфляция продолжает снижаться.

- По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовая инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем, - заявили в ЦБ. - В то же время риски того, что инфляция в 2017 году не достигнет целевого уровня 4%, сохраняются при снижении инфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Инерция инфляционных ожиданий и уменьшение склонности к сбережению домашних хозяйств могут помешать закреплению инфляции на траектории, ведущей к цели, после прекращения действия временных факторов.

Центробанк в своем пресс-релизе подчеркнул, что внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность остается на высоком уровне, что может оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания.