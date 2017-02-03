Льготное детское питание в Башкирии: вопросов больше, чем ответов

Разиф АБДУЛЛИН

Чиновники прокомментировали ситуацию с отсутствием льготного детского питания в аптеках Уфы.

25 января Медиакорсеть сообщала об отсутствии льготного детского питания в аптеках Уфы, ситуацию прокомментировал заместитель министра здравоохранения Рамиль Хамитов.

- В настоящее время ГКУ Управлением материально технического обеспечения Минздрава РБ закупочные мероприятия на 1 квартал 2017 года проведены и начата поставка продуктов детского питания в пункты отпуска, - сообщил он.

И пояснил, как в Башкирии регулируется обеспечение льготным питанием.

- Льготное обеспечение детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей республики специализированными сухими продуктами детского питания проводится в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12.01.2007 года №1 «Об обеспечении детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания в Республике Башкортостан», - сообщил Рамиль Хамитов. - Финансирование расходов, связанных с бесплатным обеспечением детей в возрасте до трех лет продуктами питания, осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан в соответствии со сводной бюджетной росписью Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, утверждаемых на эти цели.

При этом сухие молочные смеси и каши закупаются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с дальнейшим их распределением в медицинские организации согласно сводным спискам получателей (детей). В связи с этим, сводные списки получателей для обеспечения детским питанием в последующие кварталы формируются «за 3-4 месяца до предполагаемого для обеспечения квартала», пояснил чиновник.

- Выдача детского питания из пунктов отпуска производится по мере поступления продуктов питания согласно выписанным рецептам медицинских организаций Республики Башкортостан, - также сообщил замминистра. - Рецепты на получение продуктов детского питания выписываются с учетом медицинских показаний участковым врачом-педиатром лечебно-профилактического учреждения, осуществляющего амбулаторный прием детей, при предъявлении справок, выданных филиалами (отделами филиалов) ГКУ РЦСПН.

Льготное детское питание: проблемы остаются

Как мы уже сообщали, родители, которые имеют право на получение детского питания, отмечают, что получить его было большой проблемой.

- Рецепт, по которому выдают питание, действует всего лишь 10 дней, а в аптеках, когда оно появляется, его тут же разбирают, за весь декрет я это питание так и не получила, - рассказала Медиакорсети уфимка Ангелина Тарасова.

Масштабность проблем в сфере обеспечения бесплатным питанием детей до трех лет показал «круглый стол», который провело региональное отделение ОНФ в Башкирии еще год назад. О ходе обсуждения на нем рассказало ИА «Башинформ».

Во-первых, в Башкирии порядка 180 тысяч малышей до трех лет и только около шести процентов из них обеспечены бесплатным питанием.

- В 2015 году бесплатное питание в Башкирии получали 23 682 ребенка, сообщал тогда замминистра здравоохранения Рамиль Хамитов. - На эти цели было выделено 94 млн рублей. Практически такая же сумма запланирована и в 2016 году.

Как рассказала тогда детский омбудсмен в Башкирии Милана Скоробогатова, «дети с диагнозом имеют бесплатные продукты, а дети, которым просто нечего есть, их не получают». И ее это весьма тревожило.

Изучив материалы того «круглого стола», можно прийти к выводам, что текущая ситуация вольно или невольно была заложена при действующем правительстве.

Во-первых, в Башкирии исчезла система молочных кухонь. Цитируем материалы обсуждения годичной давности: «Заведующий отделом здравоохранения, труда и социальной защиты населения правительства РБ Назир Мингазов рассказал, что до 2012 года в структуре медучреждений муниципалитетов были молочные кухни и проблем с обеспечением питания не возникало. Сейчас такая кухня осталась только в Уфе».

Во-вторых, сократилось бюджетное финансирование. И вновь цитата: «По словам представителя правительства, в 2013 году финансовых средств на обеспечение всех нуждающихся детей бесплатным питанием было меньше ровно в три раза. Тогда было принято решение о выдаче смесей и каш только по заключению врачей…. Как выяснили эксперты ОНФ в ходе заседания рабочей группы, реально в республике бесплатное детское питание получают только малыши, стоящие на учете в поликлиниках и имеющие заключение врача. Дети из малоимущих семей без серьезных заболеваний такую помощь не получают».

Тогда же в сети можно было увидеть петиции в адрес главы региона, как, например, эту петицию из Стерлитамака (автор – Алия Махмудова):

- Мы, мамочки , каждый божий день общаемся на насущные проблемы и вот одна проблема такова: «Молочная кухня», бегаешь, оформляешь документы, клянчишь рецепты от педиатров, выпишут наконец-то, а в итоге ждешь, когда же вовремя ее дадут, некоторые мамочки есть, которые вообще не получали или не успели получить, потому что привозят их по аптекам в малом количестве. А по факту можно объяснить это так: «кто не успел, тот опоздал!» Почему такая плачевная ситуация по поводу молочной кухни?

Таким образом, создается впечатление, что в ситуации с детским питанием вопросов пока остается больше, чем ответов.