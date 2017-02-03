|
6 февраля, понедельник
|
ПУЛЬС
Стала известна стоимость социальных продуктов в Башкирии// 03.02.2017
Данные опубликовал Башстат.
Башстат опубликовал средние цены на отдельные виды социально значимых продуктов по итогам января этого года.
По данным территориального органа статистики, средняя стоимость 1 кг говядины составляет 297,20 руб, свинины – 240,73 руб, баранины – 348,22 руб (кроме бескостного мяса).
Килограмм замороженных или охлажденных кур в республике стоит 129,48 руб, а мороженная неразделанная рыба – 159,05 руб.
Средняя цена килограмма сливочного масла составляет 463,18 руб, а подсолнечного – 101,31 руб.
Молоко 2,5-3,2% жирности стоит 45,41 руб за литр, а цельное стерилизованное аналогичной жирности – 61,33 руб за литр.
1 килограмм сахара в Башкирии стоит 60,23 руб, а соли – 9,26 руб. Черный байховый чай – 657,19 руб.
10 куриных яиц в январе можно было купить за 60,23 руб.
В январе средняя цена 1 кг муки – 29,65 руб, вермишели – 46,54 руб, хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на уровне 42,77 руб, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов – 43,29 руб, рис шлифованный – 49,75 руб, пшено – 26,63 руб, гречневая крупа – 66,18 руб.
Средняя цена картофеля – 19,27 руб, свежей белокочанной капусты – 17,332 руб, репчатого лука – 20,56 руб, моркови – 22,86 руб, яблок – 73,5 руб.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
05.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы мэра: польза или вред
05.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Установлена личность водителя "Газели", которая попала под поезд в Башкирии
05.02.2017 // СПОРТ
"Салават" пытался защищать ворота от ЦСКА
04.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе поезд столкнулся с микроавтобусом: есть пострадавшие
04.02.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфимка построила клинику в Гватемале
04.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимцы обеспокоены экскурсиями на «самую высокую крышу Уфы»
04.02.2017 // ПУЛЬС
Тариф в системе «Платон» вырастет с апреля
04.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Юная уфимка примет участие в шоу «Голос.Дети»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте