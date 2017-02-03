Стала известна стоимость социальных продуктов в Башкирии

Ольга КОРЗИК

Данные опубликовал Башстат.

Башстат опубликовал средние цены на отдельные виды социально значимых продуктов по итогам января этого года.

По данным территориального органа статистики, средняя стоимость 1 кг говядины составляет 297,20 руб, свинины – 240,73 руб, баранины – 348,22 руб (кроме бескостного мяса).

Килограмм замороженных или охлажденных кур в республике стоит 129,48 руб, а мороженная неразделанная рыба – 159,05 руб.

Средняя цена килограмма сливочного масла составляет 463,18 руб, а подсолнечного – 101,31 руб.

Молоко 2,5-3,2% жирности стоит 45,41 руб за литр, а цельное стерилизованное аналогичной жирности – 61,33 руб за литр.

1 килограмм сахара в Башкирии стоит 60,23 руб, а соли – 9,26 руб. Черный байховый чай – 657,19 руб.

10 куриных яиц в январе можно было купить за 60,23 руб.

В январе средняя цена 1 кг муки – 29,65 руб, вермишели – 46,54 руб, хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на уровне 42,77 руб, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов – 43,29 руб, рис шлифованный – 49,75 руб, пшено – 26,63 руб, гречневая крупа – 66,18 руб.

Средняя цена картофеля – 19,27 руб, свежей белокочанной капусты – 17,332 руб, репчатого лука – 20,56 руб, моркови – 22,86 руб, яблок – 73,5 руб.