В Башкирии хотят снизить число абортов до 14 тысяч в год

Разиф АБДУЛЛИН

Такого показателя планируют достичь к 2020 году.

Фото: glavarb.ru

Вчера, 2 февраля, в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов провел совещание, на котором обсуждались вопросы, которые оказывают влияние на демографическую ситуацию республики и прежде всего касающиеся повышения рождаемости.

- В этой части за последние годы у нас есть неплохие результаты, - сказал Рустэм Хамитов, открывая совещание. - Естественный прирост с 2013 года превысил 21 тысячу человек. Даже прошлый 2016 год, который нам в известной степени принёс не очень желательные результаты в плане снижения рождаемости, тем не менее, дал цифру по рождаемости 13,7 на тысячу человек. Это на шесть процентов выше, чем в Приволжском федеральном округе и в среднем по России.

В ходе совещания обсуждались меры, которые будут способствовать росту рождаемости и уменьшению младенческой смертности.

Одна из таких мер – сокращение числа абортов. За последние шесть лет количество абортов в Башкирии снизилось на 29,1 процента.

– Наша задача – к 2020 году снизить общее количество абортов до 14 тысяч, - заявил вице-премьер Салават Сагитов. - За этим должна стоять большая работа.

Помимо этого правительство, по словам Рустэма Хамитова планирует увеличивать объемы высокотехнологичной помощи с применением технологий ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). В прошлом году в Башкирии за счёт средств ОМС проведено 850 процедур. Кроме того, часть населения делает ЭКО за собственные средства. В 2017 году за счёт ОМС планируется провести 1,5 тысячи процедур.

- Будет создан Центр геномной медицины для выявления генетических нарушений при наследственных заболеваниях, - сказал глава региона. - Эта работа у нас тоже сегодня на полном ходу.

Рустэм Хамитов обозначил и проблемы в сфере демографии.

- Мы по предварительным данным имеем, что число родившихся в республике в 2016 году почти на три тысячи меньше, чем в 2015 году, - сказал он. - Это опережает наши расчётные графики. В этой ситуации мы не можем быть безучастными к тому, что происходит на демографическом направлении. Демография является критерием оценки работы власти любого уровня. Значительное количество муниципалитетов в этой части имеют слабые показатели. Города, которые в последние годы увеличивали свою численность и в которых демографическая ситуация была неплохой, теряют свои позиции. За исключением Уфы, практически все города имеют отрицательный прирост по численности населения. Это тревожная ситуация.