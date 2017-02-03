В Башкирии в этом году под программу капремонта попадет более тысячи домов

Ольга КОРЗИК

Об этом рассказали в пресс-службе Регионального оператора.

Фото: Региональный оператор РБ

В Башкирии в 2017 году по программе капремонта планируется отремонтировать 1064 дома, сообщили в пресс-службе «Регионального оператора».

- Конкурсы проведены по всем объектам, за исключением тех домов, в которых планируется ремонт или замена лифтового оборудования, - сообщили в пресс-службе.

С начала года по программе капремонта отремонтировано 18 многоквартирных домов, работы ведутся в 110.

В компании отметили, что взнос за капремонт в Башкирии является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе: 5,2 руб с 1 кв м общей площади помещения для домов до 6 этажей и 5,8 руб - для домов с этажностью более 6 этажей.