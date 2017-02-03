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3 февраля, пятница
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ПУЛЬС
В Башкирии в этом году под программу капремонта попадет более тысячи домов// 03.02.2017
Об этом рассказали в пресс-службе Регионального оператора.
Фото: Региональный оператор РБ
В Башкирии в 2017 году по программе капремонта планируется отремонтировать 1064 дома, сообщили в пресс-службе «Регионального оператора».
- Конкурсы проведены по всем объектам, за исключением тех домов, в которых планируется ремонт или замена лифтового оборудования, - сообщили в пресс-службе.
С начала года по программе капремонта отремонтировано 18 многоквартирных домов, работы ведутся в 110.
В компании отметили, что взнос за капремонт в Башкирии является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе: 5,2 руб с 1 кв м общей площади помещения для домов до 6 этажей и 5,8 руб - для домов с этажностью более 6 этажей.
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