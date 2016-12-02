Хамитов: Башкирия не воспользуется офертой «Роснефти» по «Башнефти»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава Башкирии вновь заявил, что республика на будет продавать своей пакет.

Фото: im1-tub-ru.yandex.net

Башкирия не воспользуется офертой «Роснефти» для миноритариев «Башнефти», республика сохранит свой пакет, сообщает сайт oilcapital.ru со ссылкой на агентство нефтяной информации. Об этом заявил в интервью глава региона Рустэм Хамитов.

— Мы не предполагаем продажу своего пакета, - отметил Хамитов в интервью агентству. – И, я думаю, что сегодняшняя ситуация нас вполне устраивает по всем направлениям и устраивает наших партнеров из «Роснефти». Пока меняться ничего не будет

Глава Башкирии отметил, что регион устраивает цена выкупа акций «Башнефти» у миноритариев, предложенная «Роснефтью».

— Цена хорошая, разумная. Мы понимаем, что наш пакет стоил бы в пределах почти 150 миллиардов рублей. Но мы считаем, что выгоднее держать пакет у себя, - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных сокращениях сотрудников в «Башнефти», он сказал:

— Я думаю, что все будет в разумных пределах, никто никаких революций устраивать не собирается».

Комментируя риски сокращения привлечения «Роснефтью» башкирских сервисных компаний, Хамитов заметил:

— Я считаю, что самые высокие компетенции в нефтедобыче, в нефтепереработке - в республике Башкортостан. Наши специалисты разрабатывали не только наши месторождения, но и работали в Татарстане, а потом в Сибири, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. Где, как не у нас, самые лучшие специалисты? Поэтому они будут использоваться.