В башкирском госсекторе зарплата повышаться не будет, в отличие от крупных компаний

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В 2017 году не стоить рассчитывать на ее прибавление и муниципальным чиновникам

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В Башкирии на этой неделе был принят бюджет региона на 2017 год. Дефицит республиканской казны составит 9,5 миллиардов рублей. В расходной части бюджета на будущий год не предусмотрено средств на повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих республики. Как нам пояснили в пресс-службе регионального правительства, индексации зарплат этой категории не планируется.

Как следует из официального ответа на редакционный запрос не стоит ожидать прибавления в своих кошельках и работникам ГУПов, относящихся к ведению Правительства республики. Среди них - все санатории республики, крупнейший автоперевозчик – ГУП «Башавтотранс», телерадиокомпания «Башкортостан» и ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан», объединяющий все республиканские и муниципальные СМИ Башкирии.

- Повышение заработной платы в указанных ГУПах возможно только лишь при соблюдении ряда условий: разработка и утверждение бизнес-планов развития, эффективность руководителей предприятий и ключевые показатели эффективности деятельности. Доход руководителя ГУПа увязан с исполнением KPI, чистой прибылью ГУПа и отсутствием долгов по зарплате, – разъяснили нам в пресс-службе правительства.

В неофициальных беседах руководители некоторых крупных государственных унитарных предприятий признали, что о повышение зарплат в 2017 году речи быть не может быть, важно хотя бы сохранить текущий уровень заработной платы. При этом стоит учитывать, что девять санаториев Башкирии были внесены в список приватизации на 2016-2017 годы и их дальнейшая судьба во многом зависит от их экономической состоятельности. Также в "подвешенном состоянии", в ожидании изменения формы собственности и реорганизации со всеми вытекающими последствиями находится и коллектив ГУП "Медтехника".

По последним данным Башкортостанстата средняя зарплата жителей Башкирии составляет 27 519 рублей. Такие цифры были предоставлены по итогам третьего квартала. В бюджетной сфере – 24 959 рублей. Тогда как средняя зарплата госслужащих в республике составляет около 34 тысяч рублей.

В одном из крупнейших предприятий республики – Башкирской содовой компании (БСК) работников в 2017 году ждет традиционная индексация. - БСК индексирует зарплаты сотрудников каждый год. В 2016 году индексация превысила 10 процентов (по разным категориям работников - разные цифры), то есть выше "индекса-дефлятора". Размеры индексации на следующий год определит совет директоров до конца декабря, - ответили нам в пресс – службе компании.

Скорее всего, индексация зарплат ожидает и работников энергетической сбытовой компании Башкортостана (ЭСКБ). По крайней мере, это следует из ответа пресс-службы ЭСКБ. - В 2017 году в нашей компании повышение заработной платы планируется – в пределах единых сценарных условий бизнес-планирования. Квалификация сотрудников учитывается.

На повышение зарплат, не связанное непосредственно с годовой календарной индексацией, могут рассчитывать и высококвалифицированные авиамоторостроители: там уже несколько лет идет охота за рабочей аристократией, связанная с выполнением гособоронзаказа и переносом в Уфу центра отечественного двигателестроения для боевой авиации. Рабочая аристократия, судя по активной рекламной кампании, развернутой хедхантерами УМПО в городе, может рассчитывать на зарплаты в диапазоне 55-120 тыс рублей, лишь бы оказались в городе спецы такого уровня (5-го разряда и выше) в достаточном для отечественной "оборонки" количестве.

В целом среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях Уфы за девять месяцев 2016 года составила 37,8 тысяч рублей, сообщал на днях вице-мэр Уфы Ильдар Хасанов. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года зарплата в этом сегменте выросла номинально на 9,2 процента.