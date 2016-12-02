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2 декабря, пятница
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ПУЛЬС
В Башкирии в сельское хозяйство планируется направить более 85 миллиардов// 02.12.2016
Финансирование запланировано как для крупных, так и для малых хозяйств.
Фото: gr-news.ru
В ближайшие три-четыре года в Башкирии в сельское хозяйство будет направлено более 85 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы региона.
— Сельское хозяйство – одна из приоритетных для нас отраслей, - отметил Рустэм Хамитов в ходе общения с журналистами после церемонии оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию. - Есть крупные хозяйства, средние – фермерские предприятия, малые – личные подсобные хозяйства. Мы должны создать конгломерат не в пользу одного из этих течений, а работать все вместе.
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