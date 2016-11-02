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2 ноября, среда
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ПУЛЬС
Башкирия получит 50 миллионов на лекарства для больных ВИЧ и гепатитами// 02.11.2016
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Фото: http://ru.torange.biz/
Башкирия получит 52,1 млн руб из федерального бюджета на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатитов В и С. Соответствующее распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.
Из документа следует, что денежную помощь получат все 85 регионов страны. Всего на эти цели предусмотрено 2,28 млрд руб.
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