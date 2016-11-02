Где уфимцам обещают самую высокую зарплату

Ольга КОРЗИК

Рекрутинговый портал Superjob.ru подготовил обзор самых высокооплачиваемых вакансий в октябре в Уфе.

В октябре самой высокооплачиваемой вакансией в Уфе стала – «менеджер отдела продаж «Радио дача». Здесь специалисту без опыта работы предлагают заработную плату в размере до 150 тыс руб. За эти деньги ему придется трудиться 5 полных рабочих дней в неделю: вести активные продажи, искать потенциальных клиентов, заключать договора и т.д. Претендент на эту должность должен быть активным, коммуникабельным, уметь вести деловые переговоры, иметь «желание активно и много работать». Вероятно, что в размере заработной платы учтен процент от привлеченных объемов рекламных контрактов.

На втором месте вакансия строительной компании «Жилой квартал», куда требуется технический директор. Кандидату на эту должность предлагают заработную плату в размере от 130 тыс руб. Технический директор должен иметь высшее образование в сфере строительства, опыт работы в данной сфере от 6 лет, иметь опыт руководства реализацией крупных строительных объектов, иметь аналитический склад ума и обладать лидерскими качествами. В его обязанности будет входить соблюдение сроков строительства объектов и ввод в эксплуатацию в соответствии с графиком, контролировать качество строительства, привлекать подрядные организации и обеспечивать их взаимодействие со службами заказчика.

Третье место заняла вакансия «Региональный менеджер по работе с ключевыми клиентами» группы компаний "Империал". Работать ему предстоит с кондитерскими изделиями. Кандидату на эту должность предлагают заработную плату в размере до 130 тыс руб. Менеджеру предстоит ввести новые торговые марки кондитерских изделий известного белорусского производителя на рынки Удмуртии, Башкирии, Оренбурга, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Тюмени. Кандидат должен иметь опыт работы до шести лет, высшее образование, автомобиль и водительские права категории B.