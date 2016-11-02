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2 ноября, среда
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ПУЛЬС
К 2030 году долю малого бизнеса в Башкирии хотят увеличить в два раза// 02.11.2016
Такой показатель утвержден специально разработанной стратегией развития.
Фото: Наталья Кузнецова
К 2030 году доля малых и средних предприятий в ВРП республики должна увеличиться в два раза от уровня 2014 года. Такой показатель утвержден специально разработанной стратегией развития, сообщил сегодня на бизнес-марафоне «Малый и микробизнес: потенциал развития» в Уфе председатель госкомтуризма Башкирии Вячеслав Гилязетдинов. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в республике составляет 30 процентов, это выше среднего показателя по России, на 10 процентов.
- Второй показатель - это увеличение оборота малых и средних предприятий в 2,5 раза, - сообщил Гилязетдинов. - Третий показатель - увеличение общей численности занятых в малом и среднем бизнесе до 35%, сегодня он составляет 28,9 процентов при среднероссийском 25,6. И четвертый - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на тысячу человек до 46,9. По республике на сегодня это 31,2 в то время как по России 39.
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