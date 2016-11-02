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ПУЛЬС

В Башкирии за 20 лет число фермерских хозяйств увеличилось всего в два раза

Наталья КУЗНЕЦОВА // 02.11.2016
Региональные власти прорабатывают новые механизмы поддержки аграриев.

С 1995 года общее число фермерских хозяйств в Башкирии увеличилось в два раза. Доля  их  в региональном валовом продукте за последние пять лет выросла с четырех до десяти процентов. Такую информацию озвучил сегодня в Уфе на семинаре «Малый и микробизнес: потенциал развития» министр сельского хозяйства республики Николай Коваленко.

На сегодня в регионе - более шести тысяч фермерских хозяйств. Они производят около трети зерна от общего республиканского объема, 20 процентов сахарной свеклы и десять процентов овощей. На долю фермеров приходится около семи процентов производства мяса и птицы.

- В этом году господдержка составила 855 миллионов рублей, - сообщил Коваленко. - Но по итогам года сумма, наверное, еще увеличится. В следующем году планируется ввести новый механизм кредитования, льготная ставка будет не более пяти процентов годовых. Кроме этого предполагается консолидация субсидирования по семи основным направлениям. Это растениеводство, молочное скотоводство, инвестиционное кредитование, теплицы и овощехранилища, содействие достижению целевых показателей госпрограммы, устойчивое развитие сельских территорий, а также мелиорация земель сельхозназначения.

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