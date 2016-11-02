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2 ноября, среда
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ПУЛЬС
На празднование Нового года из бюджета Уфы выделят более миллиона рублей// 02.11.2016
Имя организатора праздников узнаем 14 ноября.
Администрация Уфы на аукционе 14 ноября отберет компанию, которая займется проведением праздничных мероприятий по празднованию Нового 2017 года, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.
Победителю предстоит провести фестиваль «Вьюговей-2017» (конкурс на лучшее оформление ледового городка, снежно-ледовой скульптуры и на лучшее новогоднее оформление района города), 23 декабря открыть центральную городскую елку, 22 и 23 декабря провести столичную елку, а также организовать праздничную программу на площади Ленина 31 декабря и 1 января. На эти цели из бюджета города будет выделено 1,47 млн руб.
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