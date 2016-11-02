Уфа – лидер по темпу роста стоимости жилья в октябре

Ольга КОРЗИК

За месяц цены на недвижимость на вторичном рынке выросли на 913 рублей за "квадрат".

Фото: Кристина Дейнеко

Столица Башкирии – Уфа в октябре заняла лидирующую позицию среди российских городов миллионников по темпу роста стоимости жилья на вторичном рынке. Рейтинг составили специалисты аналитического центра SRG.

Средняя стоимость квадратного метра в Уфе в октябре составила 62,6 тыс руб, что на 1,48% больше, чем в предыдущем месяце, в абсолютном выражении рост составил 913 руб. А по сравнению с началом года стоимость одного "квадрата" увеличилась на 0,17%.

На втором месте по росту стоимости жилья – Волгоград, где один квадратный метр в среднем за месяц подорожал на 1,14% (545 руб.) и стал стоить 48,2 тыс руб.

Третью строчку рейтинга занял Ростов-на-Дону, где средняя стоимость квадратного метра составила почти 60 тыс руб. Здесь за месяц зафиксирован рост средней стоимости жилья на 0,91% или 543 руб в абсолютном выражении.

В Казани в октябре за месяц стоимость квадратного метра выросла на 0,19% и составила 65,3 тыс руб.