Итальянцы будут поставлять в Башкирию теплицы

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Башкирии и компанией Idromeccanica Lucchini (Италия)

Фото: пресс-службы главы Башкирии

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» был подписан меморандум о сотрудничестве в области развития овощеводства закрытого грунта в республике. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Документ подписан сроком на пять лет. В соответствии с соглашением итальянская сторона планирует поставлять сельхозпроизводителям Башкирии высокотехнологичные мультифункциональные комплексы для производства томатов и огурцов, предоставлять услуги по агрономическому сопровождению проектов, а также оказывать содействие по строительству и модернизации тепличных комплексов на территории республики.



– Башкирия является одной из самых прогрессивных в Российской Федерации, в том числе в области производства овощей закрытого грунта, – сказал президент компании Idromeccanica Lucchini Массимо Луккини. – Мы хотим поделиться с ней лучшими технологиями в тепличном секторе.



Справка:

Компания Idromeccanica Lucchini S.p.A., созданная более 65 лет назад, является ведущей компанией в производстве теплиц с пластиковым покрытием и полным спектром высокотехнологических систем, включая орошение и отопление с компьютеризированным контролем. Компания ежегодно возводит 500 гa туннельных теплиц и 100 гa теплиц для технологических культур.