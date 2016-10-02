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2 октября, воскресенье
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ПУЛЬС
Итальянцы будут поставлять в Башкирию теплицы// 02.10.2016
Подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Башкирии и компанией Idromeccanica Lucchini (Италия)
Фото: пресс-службы главы Башкирии
В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» был подписан меморандум о сотрудничестве в области развития овощеводства закрытого грунта в республике. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ подписан сроком на пять лет. В соответствии с соглашением итальянская сторона планирует поставлять сельхозпроизводителям Башкирии высокотехнологичные мультифункциональные комплексы для производства томатов и огурцов, предоставлять услуги по агрономическому сопровождению проектов, а также оказывать содействие по строительству и модернизации тепличных комплексов на территории республики.
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