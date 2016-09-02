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ПУЛЬС
Путин о приватизации Башнефти: «Для бюджета важно, кто даст больше денег при торгах»// 02.09.2016
Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg впервые прокомментировал возможность покупки «Башнефти».
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 1 сентября в интервью агентству Bloomberg прокомментировал участие «Роснефти» в приватизации «Башнефти». Президент уточнил, что ««Роснефть» строго говоря, не является государственной компанией», так как 19,7% принадлежит британской BP.
Он уточнил, что «имея в виду, что контрольный пакет находится у государства, наверное, это всё‑таки не лучший вариант, когда одна компания, подконтрольная государству, приобретает другую, чисто государственную компанию».
Однако, на этот счет, по его словам есть и другая позиция.
- В конечном‑то итоге для бюджета важно, кто даст больше денег при торгах, которые должны быть организованы в ходе приватизационного процесса. И в этом смысле мы не можем дискриминировать участников рынка, ни одного из них, но пока это не актуально, поскольку Правительство приняло решение приватизацию «Башнефти» отложить, - сказал Владимир Путин.
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