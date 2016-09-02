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ПУЛЬС
240 тысяч жителей Башкирии заняты на «черном рынке труда»// 02.09.2016
Такие данные озвучила министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.
Фото: pixabay.com
В Башкирии порядка 13% или 240 тысяч человек экономически активного населения заняты в неформальном секторе, сообщила в эфире передачи «Власть отвечает» на телеканале БСТ министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.
Она отметила, что неформальный сектор или «черный рынок труда» - это то, когда люди работают без трудовых договоров. По ее словам, правительство поставило задачу в течение трех лет «легализовать» эти 240 тысяч. Министр считает, что нелегальная занятость влечет за собой определенный «негатив». В качестве примера она привела ситуацию, которая произошла на Чишминском сахарном заводе, где в результате отравления в колодце погибли двое мужчин. У них остались три несовершеннолетних ребенка. Однако из-за того, что рабочие не были оформлены вообще, их семьям не положены никакие выплаты.
- Государство им ничего не должно. Конечно, мы не оставим в покое этого работодателя, сейчас идет расследование, заведено уголовное дело, естественно, с работодателя будут требовать компенсации ущерба в рамках этого судебного процесса, но это уже совсем другое, нежели когда человек официально оформлен, застрахован, в том числе в Фонде социального страхования, ему все, что положено, государство выплатит, - сказала Ленара Иванова.
По ее словам, в настоящее время работа по решению проблем неофициального трудоустройства «идет на системном уровне, хорошими темпами» - «только по результатам прошлого года 83 тысячи человек были легализованы».
По ее словам, в результате в прошлом году в Пенсионный фонд поступило 380 млн руб.
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