Минэнерго до конца сентября проработает вопрос продажи «Башнефти»

Ольга КОРЗИК

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Минэнерго России до конца сентября проработает со своей стороны вопрос о продаже госпакета акций «Башнефти», сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. Об этом он сообщил в рамках Восточного экономического форума.

- К концу сентября, - сказал он, отвечая на вопрос о дополнительной проработке деталей приватизации «Башнефти».

Напомним, что в августе правительство России решило отложить приватизацию госпакета акций компании на неопределенный срок. Интерес к приватизации «Башнефти» проявили 9 компаний.