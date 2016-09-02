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2 сентября, пятница
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ПУЛЬС
Минэнерго до конца сентября проработает вопрос продажи «Башнефти»// 02.09.2016
Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Минэнерго России до конца сентября проработает со своей стороны вопрос о продаже госпакета акций «Башнефти», сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. Об этом он сообщил в рамках Восточного экономического форума.
- К концу сентября, - сказал он, отвечая на вопрос о дополнительной проработке деталей приватизации «Башнефти».
Напомним, что в августе правительство России решило отложить приватизацию госпакета акций компании на неопределенный срок. Интерес к приватизации «Башнефти» проявили 9 компаний.
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