В Башкирии сокращены сроки регистрации прав на недвижимость

Наталья КУЗНЕЦОВА

Документы в Росреестре теперь можно получить в течение пяти-семи дней.

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

С первого сентября в Башкирии сократились сроки госрегистрации прав на недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

На территории республики необходимые документы можно будет получить в течение пяти дней. В Уфе и Уфимском районе максимальный срок составляет семь дней. Если вы подадите заявку в электронном виде через интернет-портал Росреестра, регистрацию большинства документов проведут за два дня.

Сохраняются сокращенные сроки государственной регистрации прав до 5 рабочих дней. На это в первую очередь имеют право семьи многодетные и имеющие ребенка-инвалида при регистрации прав на земельные участки, а также участники Великой Отечественной войны.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте администрации города.