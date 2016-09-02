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2 сентября, пятница
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ПУЛЬС
В Башкирии сокращены сроки регистрации прав на недвижимость// 02.09.2016
Документы в Росреестре теперь можно получить в течение пяти-семи дней.
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
С первого сентября в Башкирии сократились сроки госрегистрации прав на недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.
На территории республики необходимые документы можно будет получить в течение пяти дней. В Уфе и Уфимском районе максимальный срок составляет семь дней. Если вы подадите заявку в электронном виде через интернет-портал Росреестра, регистрацию большинства документов проведут за два дня.
Сохраняются сокращенные сроки государственной регистрации прав до 5 рабочих дней. На это в первую очередь имеют право семьи многодетные и имеющие ребенка-инвалида при регистрации прав на земельные участки, а также участники Великой Отечественной войны.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте администрации города.
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