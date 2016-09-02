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РФПИ планирует участвовать в приватизации «Башнефти»// 02.09.2016
Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Фото: kremlin.ru
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами рассчитывает принять участие в приватизации "Башнефти", сообщает ТАСС со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.
- У нас есть интерес инвесторов ко всем приватизируемым активам в России. Мы продолжим играть в этом активную роль, привлекая ведущих долгосрочных инвесторов. Мы уже подтверждали интерес к "Башнефти", и когда будет этот процесс (приватизации), планируем в нем принять участие, - цитирует слова Дмитриева издание.
Глава РФПИ отметил, что компания «смотрит» на все возможности приватизации российских компаний по такой же модели, как это было сделано в ходе SPO "Алросы".
- Когда мы привлекаем ведущих долгосрочных инвесторов, и мы сами заходим на 1/10 или меньшую часть размещения, - отметил он.
Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведев 16 августа отложил приватизацию «Башнефти» на неопределенный срок.
РФПИ, согласно информации с его официального сайта - суверенный инвестиционный фонд РФ с зарезервированным капиталом 10 млрд долларов под управлением. Фонд осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.
Он был создан в 2011 году по инициативе президента и председателя правительства России. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными инвесторами.
Российский фонд прямых инвестиций инвестировал и одобрил для этих целей более 850 млрд руб, из них свыше 85 млрд руб – средства РФПИ и более 765 млрд руб – средства соинвесторов, партнеров и банков.
Кроме того, фонд привлек более 27 млрд долларов иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств.
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