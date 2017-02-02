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ПУЛЬС

«Башнефть» заключит новый контракт на исследование причин прошлогодней аварии

Ольга КОРЗИК // 02.02.2017

«Башнефть» планирует заключить контракт с московским ООО «Волга-пром-экспертиза» на исследование причин прошлогодней аварии на установке гидрокрекинга «Уфанефтехима», следует из сообщения на официальном сайте госзакупок. Тендер прошел в форме закупки у единственного поставщика 31 января. За эти услуги компания готова заплатить 94,39 млн руб.

Как следует из технического задания, работы пройдут в два этапа. Первый – проведение предварительного анализа причин аварии, произошедшей на установке. Этот этап должен завершиться к 9 февраля этого года. Второй этап – разработка отчета по экспертной оценке анализа причин аварии. Подготовить его надо к концу декабря этого года.

В документации оговаривается, что подрядчик должен обеспечить конфиденциальность сведений и информации, касающихся объекта проектирования, сведений, составляющих коммерческую тайну и т.д.

Напомним, что авария на «Уфанефтехиме» произошла в середине июля прошлого года. В результате взрыва погибло шесть человек, двое получили тяжелые травмы.

Как ранее сообщало ИА «Медиакорсеть», в сентябре прошлого года «Башнефть» заключила контракт стоимостью 11,5 млн руб на определение причин аварии на установке «Гидрокрекинг» с ЗАО Научно-диагностический центр «Русская лаборатория».

ООО «Волга-пром-экспертиза», согласно данным с сайта компании, находится в Волгограде. Компания занимается проведением экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте и т.д.

 

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