|
3 февраля, пятница
|
ПУЛЬС
Башкирия получит 30 миллионов рублей на развитие ЕГЭ// 02.02.2017
Документ подписал Дмитрий Медведев.
Башкирия получит из федерального бюджета субсидию на финансирование мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования, следует из сообщения пресс-службы Министерства образования республики.
Соответствующее постановление 26 января подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Общий размер субсидии - 30 млн руб. Эти деньги будут направлены на на техническое оборудование пунктов проведения единого государственного экзамена, повышение квалификации педагогических работников и проведение региональных независимых оценочных процедур в Республике Башкортостан в 2017 году, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В этом году планируется ввести новые технологии проведения ЕГЭ, в том числе печать экзаменационных бланков и заданий за 15 минут до экзамена в аудитории в присутствии участников ЕГЭ, также сканирование экзаменационных работ в том же пункте, где выпускники сдают экзамены.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.02.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 4 февраля?
03.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы попросили Путина спасти Федерацию хоккея Башкирии
03.02.2017 // ПУЛЬС
В Башкирии хотят снизить число абортов до 14 тысяч в год
03.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе поймали подозреваемых в разбойных нападениях на женщин
03.02.2017 // СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с московскими армейцами
03.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В БашРТС разъяснили необходимость вырубки деревьев в «Кошкином лесу»
03.02.2017 // ХРОНОГРАФ
Рустэм Хамитов высказался о слиянии перинатального центра и роддома в Уфе
03.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе пройдет эксклюзивный показ «RAMMSTEIN: Paris!»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте