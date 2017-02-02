Башкирия получит 30 миллионов рублей на развитие ЕГЭ

Ольга КОРЗИК

Документ подписал Дмитрий Медведев.

Башкирия получит из федерального бюджета субсидию на финансирование мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования, следует из сообщения пресс-службы Министерства образования республики.

Соответствующее постановление 26 января подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Общий размер субсидии - 30 млн руб. Эти деньги будут направлены на на техническое оборудование пунктов проведения единого государственного экзамена, повышение квалификации педагогических работников и проведение региональных независимых оценочных процедур в Республике Башкортостан в 2017 году, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В этом году планируется ввести новые технологии проведения ЕГЭ, в том числе печать экзаменационных бланков и заданий за 15 минут до экзамена в аудитории в присутствии участников ЕГЭ, также сканирование экзаменационных работ в том же пункте, где выпускники сдают экзамены.