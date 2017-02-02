В уфимской Черниковке построят 25-этажные дома

Ольга КОРЗИК

В администрации Орджоникидзевского района Уфы прошли публичные слушания.

В администрации Орджоникидзевского района Уфы прошли публичные слушания по проектам планировки и межевания территории части квартала, ограниченной улицами Свободы, Ломоносова, Кремлёвской, Пекинской, сообщили в пресс-службе горсовета.

Здесь планируется построить три 25-этажных жилых дома, два 9-этажных дома и два дома переменной этажности – 5-7 этажей и 7-10 этажей, а также три механизированные парковки, спортивные и детские площадки. В трех новых домах размесят детские сады, которые смогут принять 90 детей. Общая площадь проектируемого жилого фонда – 55 тыс кв м. Здесь должны поселиться почти 2 тыс человек. Общая численность населения с учётом жителей уже имеющихся и запроектированных домов спрогнозирована в 2700 человек.

До начала строительства девелоперу предстоит снести ветхие двухэтажные дома.

Заказчик проекта - ООО «Строительная компания «Наш Новый город».