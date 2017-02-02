В Башкирии выпустили на рынок новые молочные продукты

ООО «Башмилк» - один из крупнейших производителей молочной продукции в Республике Башкортостан. Компания объединят Чекмагушевский молочный завод и Дюртюлинский комбинат молочных продуктов.

Продукты компании давно знакомы жителям республики и соседних регионов, благодаря популярным брендам «Край Курая» и «Честное коровье».

«Башмилк» отличается самыми современными технологиями. Предприятие оснащено оборудованием компании Tetra Pak, что позволяет автоматизировать производство и обеспечить его высокую культуру, полностью исключив контакт персонала с неупакованным продуктом.

Ценителей молочной продукции давно радуют удивительно густые и вкусные кефиры и йогурты «Край Курая», а также нежнейшие сметана и ряженка. А качество продуктов контролируется в лаборатории завода, оснащенной по самым современным стандартам и соответствующей наиболее высоким требованиям.

Сегодня в ассортименте «Башмилк» пополнение: компания с гордостью презентует новые продукты под брендами «Честное коровье» и «Край Курая» в упаковке Tetra Gemina Aseptic.

На данный момент это практически единственное в России оборудование для упаковки молока такого формата. Tetra Gemina Aseptic - это удобная и экологичная упаковка, которая сохраняет все полезные свойства молока, благодаря его бережной обработке.

Любители молока уже обратили внимание на новый продукт, появившийся на полках магазинов республики. Внимание привлекают и яркий, современный дизайн, и ультра-современная упаковка изящной формы. Особенно радует покупателей новое оформление любимого молочного бренда «Честное коровье», который на новой упаковке обрел новое «лицо».

При запуске новых продуктов компания «Башмилк» следует своей миссии: «Производство вкусных и полезных молочных продуктов с использованием только местного, экологически чистого сырья. Мы отвечаем за качество и результат, т.к. наши внутренние стандарты выше стандартов ГОСТа». В компании считают - удобство в мелочах, поэтому продукты в Tetra Gemina Aseptic порадуют покупателей своей утилитарностью: во-первых, новая упаковка устойчива и занимает в холодильнике мало места; во-вторых, легко открывается и позволяет наливать молоко, не расплескав его; и в третьих, из новой упаковки все молоко выливается без остатка.

Сегодня на полках города появилось пять продуктов компании «Башмилк» в новой упаковке: это молоко под брендом «Честное коровье» жирностью 2,5% и 3,2%, а также молоко «Край Курая» жирностью 2,5%, 3,2% и отборное.

В феврале компания намерена порадовать покупателей очередной новинкой: натуральными сливками «Честное коровье».

Как говорят в компании: "Попробуйте продукцию ООО «Башмилк» и оставайтесь с нами!"