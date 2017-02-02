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ПУЛЬС

В Башкирии выпустили на рынок новые молочные продукты

// 02.02.2017

ООО  «Башмилк» - один из крупнейших производителей молочной продукции в Республике Башкортостан. Компания  объединят  Чекмагушевский молочный завод и Дюртюлинский комбинат молочных продуктов.

Продукты компании давно знакомы жителям республики и соседних регионов,  благодаря популярным  брендам  «Край Курая» и «Честное коровье».

«Башмилк» отличается самыми современными  технологиями. Предприятие оснащено оборудованием компании Tetra Pak, что позволяет автоматизировать производство и  обеспечить  его высокую культуру, полностью исключив контакт  персонала с неупакованным продуктом.

Ценителей молочной продукции давно радуют удивительно густые и вкусные кефиры и йогурты  «Край Курая», а также нежнейшие сметана и ряженка. А качество продуктов контролируется в лаборатории завода, оснащенной по самым современным стандартам и соответствующей наиболее высоким требованиям.

Сегодня в  ассортименте «Башмилк» пополнение: компания  с гордостью презентует новые продукты  под брендами «Честное  коровье» и «Край Курая» в упаковке Tetra Gemina Aseptic.

На данный момент это практически единственное в России  оборудование для упаковки молока такого формата. Tetra Gemina Aseptic - это  удобная и экологичная упаковка, которая сохраняет все полезные свойства молока, благодаря его бережной обработке.  

Любители молока  уже обратили внимание на новый продукт, появившийся на полках  магазинов республики. Внимание привлекают и яркий, современный дизайн, и ультра-современная упаковка изящной формы.  Особенно радует покупателей новое оформление  любимого молочного бренда «Честное коровье», который  на новой упаковке обрел  новое «лицо».

При запуске новых продуктов компания «Башмилк» следует  своей  миссии: «Производство вкусных и полезных молочных продуктов с использованием только местного, экологически чистого сырья. Мы отвечаем за качество и результат, т.к. наши внутренние стандарты выше стандартов ГОСТа». В компании считают -  удобство в мелочах, поэтому  продукты в Tetra Gemina Aseptic порадуют покупателей своей утилитарностью: во-первых, новая упаковка устойчива и занимает в холодильнике мало места; во-вторых,  легко открывается и позволяет наливать молоко, не расплескав его; и в третьих, из новой упаковки  все молоко выливается без остатка.

Сегодня на полках города появилось пять продуктов компании «Башмилк» в новой упаковке: это молоко под брендом «Честное коровье» жирностью 2,5% и 3,2%, а также молоко «Край Курая» жирностью 2,5%, 3,2% и отборное.

В феврале компания намерена порадовать покупателей очередной новинкой: натуральными сливками «Честное коровье».

Как говорят в компании: "Попробуйте продукцию ООО «Башмилк» и оставайтесь с нами!"

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