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1 декабря, четверг
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ПУЛЬС
Путин: Не нужно цепляться к самозанятым гражданам по надуманным поводам// 01.12.2016
Нужно создавать условия для труда, которые приносят уважение, достаток и успех, заявил президент.
Фото: http://kremlin.ru/
По словам президента России, каждый, кто честно трудится в своём бизнесе или как наёмный работник, должен чувствовать, что государство, общество на его стороне.
По мнению главы государства, надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, но и профилактикой, не формально, а содержательно. И самое главное – оказывать консультативную помощь предпринимателям, особенно тем, кто только начинает своё дело.
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