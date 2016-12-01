Путин: Не нужно цепляться к самозанятым гражданам по надуманным поводам

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Нужно создавать условия для труда, которые приносят уважение, достаток и успех, заявил президент.

Фото: http://kremlin.ru/

По словам президента России, каждый, кто честно трудится в своём бизнесе или как наёмный работник, должен чувствовать, что государство, общество на его стороне.

- Я уже дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан, как незаконную предпринимательскую деятельность. Не нужно цепляться к ним по надуманным поводам. Чтобы таких поводов вообще не было, прошу в течение следующего года четко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать, - сказал Владимир Путин в своем Послание Федеральному собранию страны.

По мнению главы государства, надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, но и профилактикой, не формально, а содержательно. И самое главное – оказывать консультативную помощь предпринимателям, особенно тем, кто только начинает своё дело.