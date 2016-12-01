|
1 декабря, четверг
|
ПУЛЬС
В России выросли акцизы на топливо "Евро-5", алкоголь и сигареты, включая электронные// 01.12.2016
Соответствующий закон был подписан сегодня.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Президент России Владимир Путин увеличил список подакцизных товаров, что приведет к подорожанию сигарет, алкоголя и топлива. Были подняты ставки акцизов на вина и шампанское, сидр, пиво и медовуху, крепкий алкоголь, табак, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты, сообщает «Российская газета». Кроме того, введены акцизы на электронные сигареты и нагреваемый табак. Без изменений осталось безалкогольное пиво, оно акцизами не облагается.
В цене вырастет шампанское (кроме отечественного), примерно до 36 рублей за литр. Ставки акциза на напиток из российского винограда вырастут, но не на много, до 14 рублей за литр (на 1 рубль). Игристые отечественные вина останутся на прежнем уровне, а вот заграничное вино подорожает. Акцизы на сидр, пуаре и медовуху увеличатся на 12 рублей.
Плохая новость для курящих граждан. Значительно вырастут в цене сигареты. Например, ставки акцизов на табак составят 1 562 рублей за тысячу штук + 14,5% расчетной стоимости в 2017 году. С каждым годом пачка сигарет будет увеличиваться в стоимости примерно на 30 рублей. В среднем на 40 рублей подорожают электронные сигареты, заправочная жидкость - на 10 рублей за 1 мл.
Бензин 5 класса увеличится в стоимости до 10 535 рублей за тонну. За дизельное топливо придется заплатить 6 800 рублей в следующем году и 7 072 рубля в 2018 году. Сейчас ставка - 5 293 рубля за тонну.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Видео: В Уфе водители не поделили дорогу и подрались
01.12.2016 // ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Путин сделал емкий и честный анализ
01.12.2016 // ПУЛЬС
«Роснефть» назначила нового гендиректора «Башнефть-добычи»
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
План приватизации завода в Туймазах требуют признать недействительным
01.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Послание Президента: Врачей надо освободить от рутины, вороха отчетов и справок
01.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В уфимском микрорайоне Инорс обнаружили редкого баклана
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
"Региональный фонд" снова проиграл дело о возврате 276 миллионов
01.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте