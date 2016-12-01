В России выросли акцизы на топливо "Евро-5", алкоголь и сигареты, включая электронные

Кристина ДЕЙНЕКО

Соответствующий закон был подписан сегодня.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Президент России Владимир Путин увеличил список подакцизных товаров, что приведет к подорожанию сигарет, алкоголя и топлива. Были подняты ставки акцизов на вина и шампанское, сидр, пиво и медовуху, крепкий алкоголь, табак, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты, сообщает «Российская газета». Кроме того, введены акцизы на электронные сигареты и нагреваемый табак. Без изменений осталось безалкогольное пиво, оно акцизами не облагается.

В цене вырастет шампанское (кроме отечественного), примерно до 36 рублей за литр. Ставки акциза на напиток из российского винограда вырастут, но не на много, до 14 рублей за литр (на 1 рубль). Игристые отечественные вина останутся на прежнем уровне, а вот заграничное вино подорожает. Акцизы на сидр, пуаре и медовуху увеличатся на 12 рублей.

Плохая новость для курящих граждан. Значительно вырастут в цене сигареты. Например, ставки акцизов на табак составят 1 562 рублей за тысячу штук + 14,5% расчетной стоимости в 2017 году. С каждым годом пачка сигарет будет увеличиваться в стоимости примерно на 30 рублей. В среднем на 40 рублей подорожают электронные сигареты, заправочная жидкость - на 10 рублей за 1 мл.

Бензин 5 класса увеличится в стоимости до 10 535 рублей за тонну. За дизельное топливо придется заплатить 6 800 рублей в следующем году и 7 072 рубля в 2018 году. Сейчас ставка - 5 293 рубля за тонну.