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ПУЛЬС
«Роснефть» назначила нового гендиректора «Башнефть-добычи»// 01.12.2016
Им стал бывший руководитель «РН-Няганьнефтегаза».
Фото: fakt-tv.ru
Новый владелец "Башнефти" назначил нового директор компании «Башнефть-добыча», сообщает Коммерсантъ-Уфа. Владимира Ильясова, управлявшего компанией с 2012 года, сменил Рустем Бакиров,
- Господин Бакиров ранее возглавлял компанию «РН-Няганьнефтегаз», - говорится в сообщении. - Он также руководил крупными добывающими предприятиями "Роснефти" - "Варьеганнефтегаз", "РОСПАН Интернешнл", "РН-Няганьнефтегаз", Рустем Бакиров окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, Академию народного хозяйства при правительстве РФ. В нефтяной отрасли работает более 30 лет, вся его трудовая биография в отрасли связана с Западной Сибирью..
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