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1 декабря, четверг
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ПУЛЬС
Жители Башкирии в год болеют почти на 4 000 рублей// 01.12.2016
Это на 17% ниже общероссийского показателя.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
DSM Group провели исследование, согласно которому жители Башкирии тратят на лекарства 3 926 рублей в год. Оказалось, что это на 17% ниже чем в среднем по России. Жителям страны чаще всего приходит ся выкладывать в аптеке не менее 5 000 рублей.
В республике чаще всего жители самостоятельно покупают лекарства в аптеке (примерно 69%), доля препаратов, которые закупают больницы составляет 21%. Самыми популярными лекарствами считаются эссенциале, кагоцел и актоверин.
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