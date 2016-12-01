Жители Башкирии в год болеют почти на 4 000 рублей

Кристина ДЕЙНЕКО

Это на 17% ниже общероссийского показателя.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

DSM Group провели исследование, согласно которому жители Башкирии тратят на лекарства 3 926 рублей в год. Оказалось, что это на 17% ниже чем в среднем по России. Жителям страны чаще всего приходит ся выкладывать в аптеке не менее 5 000 рублей.

- Динамика лекарственного рынка Башкирии до текущего года была более позитивна, чем в России в целом. Так, в 2015 году объём рынка в стоимостном выражении в республике вырос на 18%, Россия в целом – на 10%. Однако в 1 полугодии 2016 года к аналогичному периоду 2015 года прирост стоимостных объёмов продаж рынка республики, так же, как и рынок России в целом, демонстрирует отрицательную динамику, однако падение продаж значительнее, чем в среднем по рынку: -6% против -3%», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

В республике чаще всего жители самостоятельно покупают лекарства в аптеке (примерно 69%), доля препаратов, которые закупают больницы составляет 21%. Самыми популярными лекарствами считаются эссенциале, кагоцел и актоверин.