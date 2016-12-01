|
1 декабря, четверг
|
ПУЛЬС
В Уфе продолжает расти цена на жилую недвижимость// 01.12.2016
Башкирская столица находится на третьей позиции в рейтинге по росту средней цены на вторичное жилье.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Эксперты аналитического центра SRG провели очередное исследование вторичного рынка жилой недвижимости в городах-миллионерах страны. По данным за ноябрь 2016 г. лидерами по темпу роста стоимости жилья заняли Омск (0,43%), Красноярск (0,3%) и Уфа (0,27%).
Из данных видно, что стоимость квадратного метра продолжает расти. В Уфе на сегодня стоимость 1 кв.м жилья составляет 62 769 тысяч рублей. Для сравнения цена на квартиры в Омске находится на уровне 44,4 тыс. руб., в Красноярске почти 52 тысячи рублей. В Казани стоимость 1 квадратного метра жилой недвижимости составляет 65 408 тысячи рублей, но по данным исследования, с начала года, цена упала на 0,59%, в Уфе же наоборот рост составил 0,44%.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом
01.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе совладельца аптечной сети оправдали в мошенничестве
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Скандал в башкирском хоккее вынесут на международный уровень
01.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе коммунальщики напали на журналиста
01.12.2016 // ХРОНОГРАФ
"Уфаводоканал" взял ответственность на себя за обрушение дороги
01.12.2016 // ПУЛЬС
В Уфе плата за детский сад вырастет почти на 9 процентов
01.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Глава Башкирии выступит с Посланием 9 декабря
01.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Булат Аминов спел про москвичку в сорочке, сошедшую с ума от любви к иностранцу
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте