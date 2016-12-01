В Уфе продолжает расти цена на жилую недвижимость

Кристина ДЕЙНЕКО

Башкирская столица находится на третьей позиции в рейтинге по росту средней цены на вторичное жилье.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Эксперты аналитического центра SRG провели очередное исследование вторичного рынка жилой недвижимости в городах-миллионерах страны. По данным за ноябрь 2016 г. лидерами по темпу роста стоимости жилья заняли Омск (0,43%), Красноярск (0,3%) и Уфа (0,27%).

Из данных видно, что стоимость квадратного метра продолжает расти. В Уфе на сегодня стоимость 1 кв.м жилья составляет 62 769 тысяч рублей. Для сравнения цена на квартиры в Омске находится на уровне 44,4 тыс. руб., в Красноярске почти 52 тысячи рублей. В Казани стоимость 1 квадратного метра жилой недвижимости составляет 65 408 тысячи рублей, но по данным исследования, с начала года, цена упала на 0,59%, в Уфе же наоборот рост составил 0,44%.