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1 декабря, четверг
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ПУЛЬС
В Уфе плата за детский сад вырастет почти на 9 процентов// 01.12.2016
Новые расценки утверждены постановлением главы администрации города с первого января следующего года.
Фото: mirbelogorya.ru
С нового 2017 года в Уфе изменится размер платы за посещение ребенком детского сада. Соответствующие изменения утвердил своим постановлением глава администрации города Ирек Ялалов. Расценки увеличились почти на 9 процентов.
Пребывание ребенка в детском саду в течение трех часов теперь будет стоить 5,3 рубля в день,
- 10,5 часов – 114 рублей,
- 12 часов – 126 рублей,
- 24 часа – 146 рублей,
в семейной дошкольной группе – 111 рублей.
В среднем пребывание ребенка в детском саду с семи утра до семи вечера в течении 20-ти рабочих дней месяца обойдется родителям в 2520 рублей.
Помимо этого, упразднена льгота для семей, имеющих трех и более детей. Раньше они платили 50 процентов от начисленной суммы, теперь же им придется вносить полную стоимость. Исключения составляют многодетные семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума.
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