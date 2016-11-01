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ПУЛЬС

«Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» готовят к продаже

Ольга КОРЗИК // 01.11.2016
Администрация Уфы заказала рыночную оценку 47,5% уставного капитала предприятия.

Администрация Уфы по итогам аукциона 14 ноября отберет оценщика акций ОАО «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования», следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Победителю предстоит определить рыночную стоимость 47,5% уставного капитала (или 134,39 тыс штук) акций предприятия. В документации оговаривается, что оценка акций выполняется для последующей продажи.

Начальная цена контракта 243,33 тыс руб.

ОАО «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования», согласно данным с его официального сайта, создано в 1999 году. для организации системы ипотечного кредитования при приобретении жилья по городским социальным программам. В 2003 году в рамках тройственного договора между правительством Башкирии, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» г. Москва и Агентством на ОАО «УГАИК» были возложены обязанности регионального оператора по реализации Федеральной программы ипотечного кредитования. 99% акций предприятия на сегодняшний день принадлежит комитету по Управлению муниципальной собственностью Уфы.

По данным Kartoteka.ru, выручка предприятия в 2015 году составила 33,83 млн руб., чистая прибыль - 9,2 млн руб. 

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