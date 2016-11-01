1 ноября, вторник
ПУЛЬС

Во сколько обходится Уфе зимнее содержание дорог

Ольга КОРЗИК // 01.11.2016
На осенне-зимний период планируется использовать около 55 тысяч тонн песка, 5,5 тысяч тонн соли и около 3 тысяч тонн «бионорда».

Фото: Администрация ГО г. Уфа

Вчера в Уфе прошел первый обильный снегопад, который не прекращался более 14 часов. На отдельных участках дорог наблюдался гололед. Все это привело к тому, что в городе отмечались 9-ти-балльные пробки.

«Медиакорсеть» выяснила, насколько город готов к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года - если говорить о содержании дорог.

В пресс-службе администрации Уфы на официальный запрос редакции сообщили, что этой зимой по линии коммунальных служб в городе планируется использовать около 55 тыс тонн песка, около 5,5 тыс тонн соли и около 3 тыс тонн «бионорда». Ими планируется обрабатывать проезжие части дорог, мосты и путепроводы.

В администрации уточнили, что в прошлом году было закуплено 2,7 тыс тонн реагентов, однако около 277 тонн остались неиспользованными, поэтому они будут использованы в этом году.

Кроме этого, по линии жилищных организаций планируется использовать около 6 тыс куб м песка, которым будут обрабатывать дворы, подходы к подъездам и тротуары. Здесь соль и антигололедный реагент не используются.

-  Всего на сегодняшний день определено около 10 разных поставщиков. В каждом районе работают МУПы по благоустройству и каждый район заключает договор с разными поставщиками, согласно проведенным аукционам. Часть электронных аукционов уже проведены, часть – в работе, - сообщили «Медиакорсети» в администрации города.

Конкретную сумму, на которую заключены контракты, в администрации назвать не смогли, отметив, что все тендеры доступны на официальном сайте госзакупок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», муниципальные учреждения по благоустройству районов Уфы уже провели 8 тендеров на покупку песка, соли технической и «комплексов для зимнего содержания дорог» общей стоимостью более 20 млн руб.

Так МБУ «По благоустройству Ленинского района Уфы» заключило контракт на поставку 405 тонн комплекса для зимнего содержания дорог с ООО ТД «Уральский завод противогололедных материалов» стоимостью 6,77 млн руб, на поставку песка 6,4 тыс тонн с ООО «Уфакран» стоимостью 3,13 млн руб, а также на поставку 630 тонн соли технической стоимостью 3,08 млн руб.

МБУБ «По благоустройству Калининского района» закупило 4,5 тыс тонн песка у ООО «Уфакран». Стоимость контракта -  1,98 млн руб.

МБУ «Управление по содержанию и благоустройству Советского района»  заключило контракты на поставку 700 тонн «концентрата минерального-галит» стоимостью 3,25 млн руб с ООО «Стройторгсервис», а также на поставку 7 тыс тонн песка с ООО «Стройторгсервис» стоимостью 3,35 млн руб.

МБУ «По содержанию и благоустройству Демского района» приобрело «концентрат минеральный-галит» у Замира Бикчурина за 911 тыс руб, а также 2 тыс тонн песка у ООО «Строй-эколог» за 578 тыс руб. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

31.10.2016
«Уфаводоканал» задолжал энергетикам более 250 миллионов рублей
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» опубликовала рейтинг крупнейших должников по электроэнергии.

31.10.2016
В Башкирии на гранты в области культуры направят более 87 миллионов
Региональное министерство культуры объявило конкурс на их соискание.

28.10.2016
«Русагротранс» предложил региональным аграриям торговать на бирже
Производителям зерна и трейдерам дадут доступ к федеральной торговой площадке.

28.10.2016
«Роснефть» подала в ФАС заявку о выкупе 100 процентов ПАО «Башнефть»
Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев объяснил этот шаг.

28.10.2016
В Башкирии прожиточный минимум для пенсионеров увеличили на 173 рубля
В следующем году все пособия будут рассчитываться по новой базовой сумме.

28.10.2016
«Роснефть» досрочно расторгла часть контрактов «Башнефти»
Речь идет о контрактах с «Лукойлом».

27.10.2016
«Башнефть» планирует увеличить добычу нефти до 21,5 млн тонн
Об этом сообщил глава минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков.

27.10.2016
Heineken может закрыть пивзавод в Стерлитамаке
Об этом сегодня заявила председатель бюджетного комитета Госсобрания Башкирии Рузалия Хисматуллина.

27.10.2016
В Башкирии могут сократить расходы на экономику, ЖКХ и здравоохранение
Принят бюджет на три года в первом чтении.

26.10.2016
На «Уфавите» более миллиарда ушло на новые производства
Об этом рассказал генеральный директор предприятия Владимир Крейман.

26.10.2016
В Башкирии планируют выпускать аналог «Ботокса»
Об этом главе региона рассказал и.о. генерального директора НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш.

26.10.2016
Пенсионный фонд «Башкортостан» лишили лицензии
Для решения судьбы своих накоплений вкладчикам необходимо обратиться в Пенсионный фонд России.

26.10.2016
В Башкирии на местные инициативы направлено более 450 миллионов
В Башкирии на местные инициативы направлено более 450 миллионов.

25.10.2016
Рустэм Хамитов: С инвесторами приходится работать в ручном режиме
По мнению главы Башкирии, отечественные инвесторы ответственнее зарубежных.

24.10.2016
На содержание дорог в Башкирии выделят более 4 миллиардов рублей
Эти деньги направят на дороги в 46 районах республики.

24.10.2016
Бюджет Башкирии на 1 октября исполнен с превышением на 5 процентов
Главный источник дохода – налоги с физических лиц.

22.10.2016
«Башнефть» размещает биржевые облигации на 5 миллиардов рублей
Выплата доходов по обязательствам будет производится в безналичном порядке до октября 2022 года

22.10.2016
В России вводится «налог на тунеядство»
Его сумма может составит 20 тысяч рублей в год

22.10.2016
Доля «Роснефти» на мировом рынке после покупки "Башнефти" выросла до 5,4%
Об этом сообщил руководитель нефтяной компании Игорь Сечин

5-Я КОЛОНКА

Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"