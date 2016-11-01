Во сколько обходится Уфе зимнее содержание дорог

Ольга КОРЗИК

На осенне-зимний период планируется использовать около 55 тысяч тонн песка, 5,5 тысяч тонн соли и около 3 тысяч тонн «бионорда».

Фото: Администрация ГО г. Уфа

Вчера в Уфе прошел первый обильный снегопад, который не прекращался более 14 часов. На отдельных участках дорог наблюдался гололед. Все это привело к тому, что в городе отмечались 9-ти-балльные пробки.

«Медиакорсеть» выяснила, насколько город готов к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года - если говорить о содержании дорог.

В пресс-службе администрации Уфы на официальный запрос редакции сообщили, что этой зимой по линии коммунальных служб в городе планируется использовать около 55 тыс тонн песка, около 5,5 тыс тонн соли и около 3 тыс тонн «бионорда». Ими планируется обрабатывать проезжие части дорог, мосты и путепроводы.

В администрации уточнили, что в прошлом году было закуплено 2,7 тыс тонн реагентов, однако около 277 тонн остались неиспользованными, поэтому они будут использованы в этом году.

Кроме этого, по линии жилищных организаций планируется использовать около 6 тыс куб м песка, которым будут обрабатывать дворы, подходы к подъездам и тротуары. Здесь соль и антигололедный реагент не используются.

- Всего на сегодняшний день определено около 10 разных поставщиков. В каждом районе работают МУПы по благоустройству и каждый район заключает договор с разными поставщиками, согласно проведенным аукционам. Часть электронных аукционов уже проведены, часть – в работе, - сообщили «Медиакорсети» в администрации города.

Конкретную сумму, на которую заключены контракты, в администрации назвать не смогли, отметив, что все тендеры доступны на официальном сайте госзакупок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», муниципальные учреждения по благоустройству районов Уфы уже провели 8 тендеров на покупку песка, соли технической и «комплексов для зимнего содержания дорог» общей стоимостью более 20 млн руб.

Так МБУ «По благоустройству Ленинского района Уфы» заключило контракт на поставку 405 тонн комплекса для зимнего содержания дорог с ООО ТД «Уральский завод противогололедных материалов» стоимостью 6,77 млн руб, на поставку песка 6,4 тыс тонн с ООО «Уфакран» стоимостью 3,13 млн руб, а также на поставку 630 тонн соли технической стоимостью 3,08 млн руб.

МБУБ «По благоустройству Калининского района» закупило 4,5 тыс тонн песка у ООО «Уфакран». Стоимость контракта - 1,98 млн руб.

МБУ «Управление по содержанию и благоустройству Советского района» заключило контракты на поставку 700 тонн «концентрата минерального-галит» стоимостью 3,25 млн руб с ООО «Стройторгсервис», а также на поставку 7 тыс тонн песка с ООО «Стройторгсервис» стоимостью 3,35 млн руб.

МБУ «По содержанию и благоустройству Демского района» приобрело «концентрат минеральный-галит» у Замира Бикчурина за 911 тыс руб, а также 2 тыс тонн песка у ООО «Строй-эколог» за 578 тыс руб.