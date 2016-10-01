Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава региона также заявил, что не будет повторно просить о переносе сроков приватизации.

Основным претендентом на покупку пакета "Башнефти" в настоящее время является "Роснефть". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Башкирии Рустэма Хамитова. Шансы "Роснефти" он оценивает как достаточно высокие. Интерес к башкирской компании также сохраняет "Лукойл".



— С ними обговорили, если они будут покупать пакет федеральный, то наши условия все будут соблюдены - дивиденды, благотворительность, регистрация в республике обязательная, налоговые поступления в том же объеме. Это все обговорено, - подчеркнул глава Башкирии.

Хамитов считает, что "Башнефть" после приватизации, скорее всего, сохранится как отдельный бренд, так как его хорошо знают в мире. Повторно глава республики обращаться в правительстве о переносе сроков приватизации не будет.