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ПУЛЬС

Рустэм Хамиов: Основным претендентом на "Башнефть" является "Роснефть"

Наталья КУЗНЕЦОВА // 01.10.2016
Глава региона также заявил, что не будет повторно просить о переносе сроков приватизации.

Основным претендентом на покупку пакета "Башнефти" в настоящее время является "Роснефть". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Башкирии Рустэма Хамитова. Шансы "Роснефти" он оценивает как достаточно высокие.  Интерес к башкирской компании также сохраняет "Лукойл".


— С ними обговорили, если они будут покупать пакет федеральный, то наши условия все будут соблюдены - дивиденды, благотворительность, регистрация в республике обязательная, налоговые поступления в том же объеме. Это все обговорено, - подчеркнул глава Башкирии.

Хамитов считает, что "Башнефть" после приватизации, скорее всего, сохранится как отдельный бренд, так как его хорошо знают в мире. Повторно глава республики обращаться в правительстве о переносе сроков приватизации не будет.

— Дело в том, что партнеры ранга "Роснефти" и других крупных нефтяных компаний в принципе нас устраивают. У нас есть предварительные договоренности с ними о том, что интересы республики будут соблюдены в полном объеме в случае приватизации, допустим "Роснефтью", 50-процентного федерального пакета, - сказал Хамитов. – Глобально ничего не меняется ни для страны, ни для республики. Региональный пакет, конечно, будет сохранен. Это уже предмет дальнейших разговоров о том, как республика совместно с новым покупателем будет управлять предприятием. Я думаю, что и в этом смысле мы сможем договориться. 

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