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ПУЛЬС
Игорь Шувалов: Форму продажи Башнефти определим в ближайшие дни// 01.10.2016
Сейчас Росимущество готовит документы для проведения конкурсной процедуры.
Фото: im1-tub-ru.yandex.net
Форма продажи «Башнефти» будет определена в самом ближайшем будущем. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на первого вице-премьера Игоря Шувалова.
— Мы решим в ближайшие дни, – заявил он журналистам на инвестфоруме в Сочи, отвечая на вопрос, в какой форме будет приватизирована «Башнефть». – Может быть, даже сегодня будет подписано постановление правительства о начале процедуры по приему заявок и так далее. Материалы получаем от Росимущества, они со вчерашнего дня работают интенсивно, и как только материал будет готов, мы не исключаем подписание.
Правительство России изначально планировало продать госпакет «Башнефти» в сентябре-октябре этого года. Однако затем было решено отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет в 19,5% акций "Роснефти".
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