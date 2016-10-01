Игорь Шувалов: Форму продажи Башнефти определим в ближайшие дни

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сейчас Росимущество готовит документы для проведения конкурсной процедуры.

Фото: im1-tub-ru.yandex.net

Форма продажи «Башнефти» будет определена в самом ближайшем будущем. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на первого вице-премьера Игоря Шувалова.

— Мы решим в ближайшие дни, – заявил он журналистам на инвестфоруме в Сочи, отвечая на вопрос, в какой форме будет приватизирована «Башнефть». – Может быть, даже сегодня будет подписано постановление правительства о начале процедуры по приему заявок и так далее. Материалы получаем от Росимущества, они со вчерашнего дня работают интенсивно, и как только материал будет готов, мы не исключаем подписание.

Правительство России изначально планировало продать госпакет «Башнефти» в сентябре-октябре этого года. Однако затем было решено отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет в 19,5% акций "Роснефти".