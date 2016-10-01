Медведев подтвердил планы по приватизации «Башнефти» в этом году

Наталья КУЗНЕЦОВА

О этом премьер-министр России заявил в ходе инвестфорума в Сочи.

«Башнефть» и «Роснефть» планируется приватизировать в текущем году, сообщают РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева

— Очевидно, что общий курс на поддержку бизнеса, на развитие частного бизнеса, на защиту частной собственности должен быть, вне всяких сомнений, продолжен и подкрепляться конкретными решениями государства, включая, но не ограничивая решениями, например, о приватизации, – сказал Медведев на встрече с бизнесом в рамках инвестфорума "Сочи-2016". . – И мы будем это делать, в том числе и в этом году, в том числе по ряду таких довольно больших, крупных пакетов акций, например таких, как "Роснефть" и "Башнефть". Так что имейте это ввиду.

Правительство РФ планировало уже в сентябре-октябре текущего года продать госпакет в 50,08 процента акций "Башнефти", который был оценен в 297-315 миллиардов рублей. Однако затем было решено отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет в 19,5 процента акций "Роснефти".

