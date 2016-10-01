1 октября, суббота
ПУЛЬС

Медведев подтвердил планы по приватизации «Башнефти» в этом году

Наталья КУЗНЕЦОВА // 01.10.2016
О этом премьер-министр России заявил в ходе инвестфорума в Сочи.

«Башнефть» и «Роснефть» планируется приватизировать в текущем году, сообщают РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева

— Очевидно, что общий курс на поддержку бизнеса, на развитие частного бизнеса, на защиту частной собственности должен быть, вне всяких сомнений, продолжен и подкрепляться конкретными решениями государства, включая, но не ограничивая решениями, например, о приватизации, – сказал Медведев на встрече с бизнесом в рамках инвестфорума "Сочи-2016". . – И мы будем это делать, в том числе и в этом году, в том числе по ряду таких довольно больших, крупных пакетов акций, например таких, как "Роснефть" и "Башнефть". Так что имейте это ввиду.

Правительство РФ планировало уже в сентябре-октябре текущего года продать госпакет в 50,08 процента акций "Башнефти", который был оценен в 297-315 миллиардов рублей. Однако затем было решено отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет в 19,5 процента акций "Роснефти". 
 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

30.09.2016
Директор фирмы «Петон»: Мы можем конкурировать с Западом в инжиниринге
Гендиректор ООО «НИПИ НГ «Петон» Игорь Мнушкин рассказал о том, как импортозамещение повлияло на рынок.

30.09.2016
Федеральным туроператорам покажут красоты Башкирии
Для них организуют шестидневный инфо-тур.

30.09.2016
В Башкирии еще три санатория преобразуют в ООО
Министерство земельных и имущественных отношений утвердило условия приватизации санаториев.

30.09.2016
Квартиры в Зеленой роще: высокий комфорт по низкой цене
Среди удобств - паркинг, в который можно выйти, минуя улицу

29.09.2016
Кумертау и Белебей вслед за Тольятти могут получить статус территории опережающего развития
Управленческие команды этих городов защитили в Москве стратегии развития своих территорий

29.09.2016
С нового года в платёжках за коммунальные услуги появится новая строка
Тарифы станут известны после определения исполнителя услуг

29.09.2016
Башавтотранс закупает Mercedes-Benz Sprinter
На покупку 9 автобусов предприятие готово выделить 17,83 млн рублей.

29.09.2016
Башкирия не получит федеральную субсидию на выплаты многодетным семьям
Регион не вошёл в список субъектов, которые получат софинансирование из федерального бюджета

28.09.2016
Убытки уфимских коммунальщиков превысили четверть миллиарда
Перед началом нового коммунального сезона мы подсчитали на сколько рентабельна сфера ЖКХ в Уфе

28.09.2016
Минэнерго рассматривает вариант продажи пакета «Башнефти» на бирже - Интерфакс
Таким образом ведомство пополнить бюджет страны и повысить капитализацию актива.

28.09.2016
Кумертаускую ТЭЦ продали свердловской энергогазовой компании
Сумма сделки составила порядка 85 миллионов рублей.

28.09.2016
Рустэм Хамитов: В аграрном секторе Башкирии главная проблема - засуха
Глава региона провел заседание Совета по науке

27.09.2016
Убыток Башавтотранса в 2015 году превысил полмиллиарда рублей
По данным Росстата «Башавтотранс» продолжает работать в убыток

26.09.2016
Из Уфы можно будет напрямую улететь в Бангкок, Камрань и Пхукет
Планируется что рейсы будут производиться раз в 12 дней

23.09.2016
Минфин оценил государственные акции «Башнефти» и «Роснефти» в триллион
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что оценивает «Башнефть» и «Роснефть» в 1 трлн рублей.

23.09.2016
ОНФ: Нужно легализовать самозанятых россиян, которые хотят работать честно
Это поможет снизить теневую занятость в стране, считают активисты.

23.09.2016
Глава Госстроя Башкирии рекомендовал покупать жилье в этом году
На рынке сейчас самые благоприятные цены

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"