|
1 октября, суббота
|
ПУЛЬС
Медведев подтвердил планы по приватизации «Башнефти» в этом году// 01.10.2016
О этом премьер-министр России заявил в ходе инвестфорума в Сочи.
«Башнефть» и «Роснефть» планируется приватизировать в текущем году, сообщают РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева
Правительство РФ планировало уже в сентябре-октябре текущего года продать госпакет в 50,08 процента акций "Башнефти", который был оценен в 297-315 миллиардов рублей. Однако затем было решено отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет в 19,5 процента акций "Роснефти".
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.10.2016 // ПУЛЬС
Медведев подтвердил планы по приватизации «Башнефти» в этом году
30.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Уфимский Конгресс-холл выиграл премию Russian Business Travel & MICE Award
30.09.2016 // ПУЛЬС
Развязку на Бирском тракте в Уфе будет строить та же компания, что строит новый затонский мост
30.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии в этом году есть тенденция по снижению детских самоубийств
30.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Стало известно, кто живет в премиум-посёлке за Уфимским лимонарием
30.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии еще три санатория преобразуют в ООО
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте