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ПУЛЬС

Башкирия в 2017 году может потерять 1 млрд рублей

// 01.09.2016
Это произойдет, в случае распределения акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета.

Бюджет Башкирии может недополучить более 1 млрд рублей в 2017 году в случае распределения акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов республики.

- На 2017 год выпадающие доходы бюджета республики от передачи 12% в федеральный бюджет прогнозируются в сумме более 1 млрд рублей с учетом снижения ставок акцизов на нефтепродукты, - сказали в пресс-службе ведомства.

Кроме этого в региональном минфине уточнили, что снижение ставок на автомобильный бензин 5-го класса произойдет на 26,7%, дизельное топливо - на 3,8%, прямогонный бензин - на 6,1%, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей - на 10%.

 - В связи с изменением норматива распределения акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета Башкирия недополучает ежемесячно около 130 млн рублей акцизов", - добавили в минфине республики.

С 1 июня 2016 года в РФ изменились нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты. Так, в федеральный бюджет доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты поступают по нормативу 12%, в бюджеты субъектов РФ - по нормативу 88%.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству до 1 октября рассмотреть предложение о сохранении ранее действующего норматива о зачислении 100% доходов от акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты.

 

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