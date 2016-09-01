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ПУЛЬС
ННК сохраняет интерес к приватизации «Башнефти»// 01.09.2016
Об этом заявил президент компании.
Фото: Кристина Дейнеко
Независимая нефтегазовая компания" (ННК) сохраняет интерес к участию в приватизации "Башнефти", несмотря на отсрочку сроков продажи актива, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Эдуарда Худайнатова.
- Сохраняем интерес, да. Мы подтвердили свое желание участвовать", - цитирует издание слова господина Худайнатова.
Он также уточнил, что деньги на покупку «Башнефти» «уже отложил».
Отвечая на вопрос о возможности конкуренции с "Лукойлом" и "Роснефтью" глава ННК сказал: "Нет, конечно. Это крупные компании, но будем стараться".
Напомним, что в августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отложил приватизацию компании на неопределенный срок.
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