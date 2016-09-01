1 сентября, четверг
ПУЛЬС

Башкирия выставила на торги госпакет «Эколайна»

Ольга КОРЗИК // 01.09.2016
110 обыкновенных акций оценены в 31,2 млн рублей.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии назначило на 4 октября торги по продаже 40,74% уставного капитала ОАО «Эколайн» (Мелеуз), следует из сообщения на официальном сайте ведомства. За 110 обыкновенных акций правительство планирует получить 31,2 млн руб. Номинальная стоимость 1 акции 500 руб.

Предприятие занимается производством клеев, желатина, химических продуктов, резиновых смесей. Кроме того сдает в аренду помещения. Уставный капитал 135 млн руб. На предприятии трудятся 176 человек.

В собственности у компании находятся объекты недвижимости общей площадью 41,36 тыс. кв. м., в том числе корпус комплектующих изделий, автогараж, канализационная насосная станция, склады и т.д. Часть объектов недвижимости – 4,37 тыс. кв. м. – сданы в аренду, еще одно здание общей площадью 9,73 тыс. кв. м. – в залоге. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

01.09.2016
ННК сохраняет интерес к приватизации «Башнефти»
Об этом заявил президент компании.

01.09.2016
Стало известно, сколько семей в Башкирии могут купить автомобиль в кредит
Автомобиль стоимостью 5 млн руб. – 0,4% жителей

31.08.2016
Стало известно, сколько лет сможет прожить в Москве продавший жилье уфимец
Специалисты рассчитали стоимость жилья в регионах и аренды его в Москве.

31.08.2016
Ремонт трассы Уфа-Затон выставили на конкурс
Работы должны завершиться к концу следующего года.

31.08.2016
Путин одобрил идею введения приоритета зарплат перед другими выплатами
Президент России Владимир Путин счел обоснованной идею узаконить приоритет выплаты зарплаты перед другими обязательными платежами, в том числе налогами.

31.08.2016
Башкирия стала одним из лидеров в России по количеству застройщиков-банкротов
В регионе за год в пять раз увеличилось количество обанкротившихся застройщиков.

31.08.2016
«Башнефть» в этом году планирует добыть больше нефти
Прогнозы добычи нефти компанией повышены.

30.08.2016
Мэрия Уфы выдала некоторым автоперевозчикам маршрутные карты на пять лет
Об этом сообщила директор ассоциации пассажирских перевозок Наталья Тептерева.

30.08.2016
СМИ: «Роснефть» предложила купить госпакет «Башнефти» за 5 миллиардов долларов
В правительстве России эту информацию не подтверждают.

29.08.2016
СМИ: Первые чартеры полетят в Турцию 4-5 сентября
Об этом заявил директор Ассоциации туроператоров России.

29.08.2016
Уфимский «Петон» получил крупнейший контракт «Газпрома»
Сумма контракта — 50,337 млрд рублей.

29.08.2016
«Башинформсвязь» выставила на торги свой семиэтажный офис в Уфе
Стоимость 7-ми этажного офиса оценена в 108,6 млн рублей.

29.08.2016
Медведев возобновил авиачартеры в Турцию
Это скажется на снижении стоимости турпутевок.

26.08.2016
В Башкирии со следующей недели могут начать выдавать полисы ОСАГО по новой системе
Об этом сообщил премьер-министр республики Рустэм Марданов.

26.08.2016
Алексей Улюкаев: Госпакет «Башнефти» могут продать несколькими лотами
Министр экономического развития России заявил об этом журналистам.

25.08.2016
Стало известно, на какие социальные объекты в Башкирии ушли деньги «Башнефти»
На их финансирование направлено 1,5 млрд рублей.

25.08.2016
Коммунальные платежи: насколько изменились счета
«Медиакорсеть» проанализировала, как изменились платежки за коммуналку.

25.08.2016
Стало известно, на что уходят социальные выплаты «Башнефти»
Компания отправила в правительство отчет о тратах на благотворительность.

25.08.2016
В Уфе в этом году отремонтировали 80 образовательных организаций
На эти цели потрачено сто миллионов рублей.


Сколько стоит Первое сентября?

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"