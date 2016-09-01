Башкирия выставила на торги госпакет «Эколайна»

Ольга КОРЗИК

110 обыкновенных акций оценены в 31,2 млн рублей.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии назначило на 4 октября торги по продаже 40,74% уставного капитала ОАО «Эколайн» (Мелеуз), следует из сообщения на официальном сайте ведомства. За 110 обыкновенных акций правительство планирует получить 31,2 млн руб. Номинальная стоимость 1 акции 500 руб.

Предприятие занимается производством клеев, желатина, химических продуктов, резиновых смесей. Кроме того сдает в аренду помещения. Уставный капитал 135 млн руб. На предприятии трудятся 176 человек.

В собственности у компании находятся объекты недвижимости общей площадью 41,36 тыс. кв. м., в том числе корпус комплектующих изделий, автогараж, канализационная насосная станция, склады и т.д. Часть объектов недвижимости – 4,37 тыс. кв. м. – сданы в аренду, еще одно здание общей площадью 9,73 тыс. кв. м. – в залоге.