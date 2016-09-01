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ПУЛЬС
Стало известно, сколько семей в Башкирии могут купить автомобиль в кредит// 01.09.2016
Автомобиль стоимостью 5 млн руб. – 0,4% жителей
Фото: pixabay.com
Башкирия заняла 42 место в России в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей, который подготовил портал РИА РЕЙТИНГ.
Согласно исследованию, автомобиль стоимостью 450 тыс. руб. могут позволить себе купить 15,5% жителей республики, стоимостью 1,2 млн руб. – 4,5 % семей., за 5 млн руб. – всего 0,4%.
Лучше всего ситуация сложилась в Ямало-Ненецком автономном округе, где автомобиль стоимостью 450 тыс. руб. могут купить 56,3% семей, за 1,2 млн руб. – 33,5%, за 1,2 млн руб. – 6,8%.
На втором месте – Ханты-Мансийский автономный округ- ЮГРА (41,2%, 19,6%, 3,1% соответственно).
На третьем – Ненецкий автономный округ (41,2%, 20,9%, 3,4% соответственно).
Хуже всего обстоят дела в Ингушетии (4,7%, 1,7%, 0,1% соответственно).
Столица страны – Москва заняла четвертую строчку.
В целом исследователи отмечают, что доступность автомобиля для российских семей пока остается не очень высокой, несмотря на то, что в последние пять лет было продано более 12 миллионов новых автомобилей, причем многие из них продавались в кредит.
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