«Вконтакте» сменил дизайн и интерфейс сообществ

Константин КЛИМОВ

Разработчики «Вконтакте» презентовали очередное обновление социальной сети.

Сегодня изменится интерфейс групп и сообществ в «Вконтакте», сообщение об этом появилось на официальной страничке разработчиков. Изменения коснулись как внешнего вида, так и интерфейса управления группой. Обо всём по порядку:

Все группы получили обложку большего размера, по мнению разработчиков, это откроет новые горизонты в оформлении группы. Под широкоформатной обложкой расположились аватар, статус и главные кнопки.

Верхний блок состоит из трёх разделов: «Закреплённая запись», «Информация» и «Навигационное меню».

Также изменилось и меню управления группой, это связано с тем, что со временем туда добавилось много разных разделов и оно стало большим и неудобным.