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«Вконтакте» сменил дизайн и интерфейс сообществ// 31.10.2016
Разработчики «Вконтакте» презентовали очередное обновление социальной сети.
Сегодня изменится интерфейс групп и сообществ в «Вконтакте», сообщение об этом появилось на официальной страничке разработчиков. Изменения коснулись как внешнего вида, так и интерфейса управления группой. Обо всём по порядку:
Все группы получили обложку большего размера, по мнению разработчиков, это откроет новые горизонты в оформлении группы. Под широкоформатной обложкой расположились аватар, статус и главные кнопки.
Верхний блок состоит из трёх разделов: «Закреплённая запись», «Информация» и «Навигационное меню».
Также изменилось и меню управления группой, это связано с тем, что со временем туда добавилось много разных разделов и оно стало большим и неудобным.
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